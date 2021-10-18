https://ria.ru/20211018/apple-1755112298.html

Суперпроцессоры, AirPods 3 и новый MacBook Pro: что показала Apple

Суперпроцессоры, AirPods 3 и новый MacBook Pro: что показала Apple - РИА Новости, 18.10.2021

Суперпроцессоры, AirPods 3 и новый MacBook Pro: что показала Apple

Компания Apple провела вторую осеннюю презентацию 2021 года, на которой показала не только свежие гаджеты, но и свои новые технологические решения. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T21:07

2021-10-18T21:07

2021-10-18T23:42

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания Apple провела вторую осеннюю презентацию 2021 года, на которой показала не только свежие гаджеты, но и свои новые технологические решения.Первым устройством октябрьской презентации стала уменьшенная версия умной колонки HomePod с приставкой mini. Она получила много опций "старший сестры" и предлагается в нескольких цветах. За колонку попросят 99 долларов (семь тысяч рублей по текущему курсу).Как и ожидалось, Apple наконец-то представила новое поколение полностью беспроводных наушников AirPods. Третья генерация действительно напоминает Pro-версию, только лишенную силиконовых вставок. В компании обещают улучшенное пространственное звучание. Заявлен адаптивный эквалайзер, который должен подстраивать звучание под ту или иную композицию. Теперь наушники без кейса должны проработать шесть часов, а с ним автономность составляет 24 часа. Заявлена поддержка беспроводной зарядки, в том числе и магнитного MagSafe. За новинку в США просят 179 долларов (примерно 13 тысяч рублей по текущему курсу). В России они станут доступны для предзаказа уже сегодня за 16 490 рублей.В рамках мероприятия были представлены новые процессоры для компьютеров Mac — Apple потребовался год, чтобы расширить семейство ARM-платформы. Так, новый M1 Pro стал мощнее первой версии. Платформа поддерживает до 32 Гб оперативной памяти и содержит более 33 миллиардов транзисторов. Графика стала 16-ядерной, тогда как сам процессор состоит из десяти ядер.Но еще мощнее M1 Max, предназначенный для самых производительных решений Apple. Он поддерживает до 64 Гб ОЗУ. При том же количестве процессорных ядер графическая часть состоит из 32 ядер. Apple обещает, что при огромном превосходстве в производительность над x86 новые процессоры гораздо энергоэффективнее. Обе версии выполнены по тонкому пятинанометровому техпроцессу, который пока недоступен конкурентам из мира ПК.С новыми процессорами нововведения ждут и macOS. Apple в очередной раз утверждает, что платформа Silicon получит еще больше приложений и программ. Особый упор делается на контентмейкеров, которые получают выигрыш в скорости и качестве обработки фото, музыки, видео и рендеров.Наконец, на презентации были представлены абсолютно новые ноутбуки MacBook Pro. Теперь покупателям предлагаются два размера: 16 и — впервые — 14 дюймов. Оба ноутбука будут доступны как с процессором M1 Pro, так и M1 Max. Компания пошла на спорный шаг: теперь дисплеи лэптопов содержат экранный вырез, но в них скрывается лишь веб-камера, здесь нет FaceID, которым обычно оправдывают "челку" в iPhone.Шестнадцатидюймовая модель щеголяет разрешением экрана 3456 на 2240 пикселей. Ноутбукам досталось обновление картинки на частоте 120 Гц, что пока редкость для ноутбуков. Как и предсказывалась, дисплеи выполнены по технологии miniLED, которую уже "обкатали" в 12,9-дюймовом iPad Pro 2021 года."Яблочная" компания отказалась от тачбара, на который часто жаловались пользователи — возвращены физические кнопки. Вообще, Apple в новинках совершила своеобразную контрреволюцию: ноутбукам вернули HDMI, картридер и даже подзабытый обновленный магнитный коннектор MagSafe для подзарядки. Ноутбуки на одной зарядке могут проработать до 21 часа.Уже по традиции Apple заявила о приверженности экологическому подходу к производству — алюминиевый корпус ноутбуков выполнен из полностью переработанного материала. Не совсем понятно, будет ли в комплекте поставки зарядка.Профессиональная линейка ноутбуков, как и всегда, удовольствие недешевое: 2000 долларов за базовую 14-дюймовую модель и 2500 долларов за 16 дюймов в США (143 и 180 тысяч рублей соответственно). В России устройства станут доступны с 26 октября: MacBook Pro 14 дюймов предложат по цене от 190 тысяч рублей, MacBook Pro 16 дюймов — от 235 тысяч рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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