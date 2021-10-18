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Глава Рязанской области оценил перспективы агропромышленного комплекса

Глава Рязанской области оценил перспективы агропромышленного комплекса - РИА Новости, 18.10.2021

Глава Рязанской области оценил перспективы агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс Рязанской области имеет хорошие перспективы развития, заявил губернатор Николай Любимов на церемонии вручения наград по итогам... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:07

2021-10-18T18:07

2021-10-18T18:07

рязанская область

экономика

рязанская область

рязань

золотая осень (выставка)

патриот

николай любимов

россия

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РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Агропромышленный комплекс Рязанской области имеет хорошие перспективы развития, заявил губернатор Николай Любимов на церемонии вручения наград по итогам российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2021".Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главный аграрный форум страны, организатором которого является министерство сельского хозяйства РФ. В этом году прошла 23-я по счету выставка, местом ее проведения стала территория выставочного центра "Патриот".Достижения Рязанской области были представлены на отдельном стенде в основном зале на площади 50 квадратных метров. По итогам отраслевых конкурсов в число победителей вошли 12 предприятий пищевой промышленности, четыре животноводческих предприятия и управление Гостехнадзора региона. В общей сложности Рязанская область получила 38 медалей, в том числе 25 золотых."Наибольшего числа наград удостоена пищевая продукция рязанских производителей – 27 медалей, 18 из которых золотые. Впечатляют результаты, достигнутые племенными хозяйствами области. Особенно отличились коневоды. Они привезли в Рязань половину медалей выставки по виду животных "Лошади", – сказал Любимов.Глава региона поздравил руководителей и сотрудников предприятий с высокими достижениями, вручил им медали и региональные награды. "Мы очень гордимся тем, что регион в очередной раз сумел показать, что наши труженики могут эффективно и современно хозяйствовать, работать на результат, производить высококачественную продукцию и добиваться очень хороших показателей", – заявил Любимов.По его словам, в последние годы аграрии собирают беспрецедентные урожаи, ставят рекорды по валовым надоям молока. За положительной динамикой стоит кропотливая, системная работа по развитию отрасли. "Строятся новые современные животноводческие комплексы, внедряются передовые технологии в земледелии. Идет увеличение поголовья и продуктивности животных. Особое внимание уделяется введению в сельскохозяйственный оборот ранее не обрабатываемых земель. За последние пять лет в оборот включено свыше 140 тысяч гектаров. Уверен, что перспективы у отрасли очень хорошие. Правительство Рязанской области, в свою очередь, будет и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку сфере АПК. В настоящее время рассматриваем новые формы поддержки наших аграриев", – добавил Любимов.

https://ria.ru/20210915/ryazan-1750201361.html

https://ria.ru/20210914/lyubimov-1750077808.html

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экономика, рязанская область, рязань, золотая осень (выставка), патриот, николай любимов, россия