https://ria.ru/20211018/anekdot-1754963922.html
В Раде описали отношение Запада к Украине пошлым анекдотом
В Раде описали отношение Запада к Украине одесским анекдотом - РИА Новости, 18.10.2021
В Раде описали отношение Запада к Украине пошлым анекдотом
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" описал отношения страны с Западом одесским... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T06:05
2021-10-18T06:05
2021-10-18T06:17
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" описал отношения страны с Западом одесским анекдотом.Депутат рассказал, как одна женщина поделилась со своей подругой опасениями, что ее муж разлюбил ее. На вопрос, почему ей так кажется, героиня анекдота поведала, что ее супруг уже два года не появляется дома.Парламентарий объяснил, что у Запада свои интересы, и непонятно, зачем он нужен простым украинцам. Рабинович отметил, что "замечательно жить в той Европе, о которой все рассказывают", напомнив о чистоте на улицах и верховенстве права. Украину невозможно перенести в Европу, но можно построить в ней такой же образ жизни, считает депутат."Пусть Европа к нам приходит. Я только за — пусть будет Европа. Но как-то странно она к нам приходит. У нас высасывают все, что можно, начиная от людских каких-то ресурсов, заканчивая Карпатами. <…> А что мы получаем от Европы, можно мне узнать? Обязательную пропаганду гомосексуализма? Ну так извините, для этого что, надо в Европу идти? Пусть сами идут, у нас своих этих хватает", — возмутился Рабинович.При этом парламентарий подчеркнул, что не имеет ничего против туристических или деловых поездок в Европу.
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в мире, украина, европа, одесса, вадим рабинович
06:05 18.10.2021 (обновлено: 06:17 18.10.2021)
В Раде описали отношение Запада к Украине одесским анекдотом
Депутат Рады Рабинович вспомнил одесский анекдот, описывая отношения Украины с Западом
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович
в эфире телеканала "Украина 24
" описал отношения страны
с Западом одесским анекдотом.
"Сегодня дружат они (украинские власти. — Прим. ред.) с Западом? Нет. Хотите, я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом? В Одессе слышал, очень хороший. Вот точно, как у нас с Западом происходит", — сказал Рабинович.
Депутат рассказал, как одна женщина поделилась со своей подругой опасениями, что ее муж разлюбил ее. На вопрос, почему ей так кажется, героиня анекдота поведала, что ее супруг уже два года не появляется дома.
Парламентарий объяснил, что у Запада свои интересы, и непонятно, зачем он нужен простым украинцам. Рабинович отметил, что "замечательно жить в той Европе, о которой все рассказывают", напомнив о чистоте на улицах и верховенстве права. Украину невозможно перенести в Европу
, но можно построить в ней такой же образ жизни, считает депутат.
"Пусть Европа к нам приходит. Я только за — пусть будет Европа. Но как-то странно она к нам приходит. У нас высасывают все, что можно, начиная от людских каких-то ресурсов, заканчивая Карпатами. <…> А что мы получаем от Европы, можно мне узнать? Обязательную пропаганду гомосексуализма? Ну так извините, для этого что, надо в Европу идти? Пусть сами идут, у нас своих этих хватает", — возмутился Рабинович.
При этом парламентарий подчеркнул, что не имеет ничего против туристических или деловых поездок в Европу.