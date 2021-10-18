https://ria.ru/20211018/alkogol-1755066242.html

В Оренбуржье возбудили дело после отравления девочки алкоголем

В Оренбуржье возбудили дело после отравления девочки алкоголем - РИА Новости, 18.10.2021

В Оренбуржье возбудили дело после отравления девочки алкоголем

Следователи завели уголовное дело после того, как 7-летняя девочка отравилась в Оренбуржье алкоголем, который продала ее же бабушка, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:34

2021-10-18T16:34

2021-10-18T16:34

происшествия

алкоголь

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как 7-летняя девочка отравилась в Оренбуржье алкоголем, который продала ее же бабушка, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СУСК РФ по области сообщили, что 17 октября в больницу была доставлена 7-летняя девочка из Гая с токсичным отравлением суррогатным алкоголем. Девочка после оказания медицинской помощи выписана."По результатам проверки сообщения о госпитализации 7-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 58-летняя жительница Гайского городского округа Оренбургской области 16 октября продала 15-летнему подростку произведенный ею в домашних условиях алкоголь. Спиртное распили несовершеннолетние, в том числе 7-летняя внучка женщины.Следователи изъяли образцы спиртного, документы по оказанию ребенку медпомощи, а также оборудование, на котором, по версии следствия, могло быть изготовлено зелье.

https://ria.ru/20211013/otravlenie-1754462703.html

https://ria.ru/20211011/alkogol-1753979993.html

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происшествия, алкоголь, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье