Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/alkogol-1754996051.html
МВД сообщило подробности отравления алкоголем девочки в Оренбуржье
МВД сообщило подробности отравления алкоголем девочки в Оренбуржье - РИА Новости, 18.10.2021
МВД сообщило подробности отравления алкоголем девочки в Оренбуржье
Алкоголь, которым отравилась 7-летняя девочка в Оренбуржье, продала ее друзьям бабушка пострадавшей, все участники происшествия и родители несовершеннолетней... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:27
2021-10-18T11:43
происшествия
алкоголь
оренбургская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753616128_0:164:3263:1999_1920x0_80_0_0_6f15d8ffd0872849edf6cf37d302325c.jpg
УФА, 18 окт – РИА Новости. Алкоголь, которым отравилась 7-летняя девочка в Оренбуржье, продала ее друзьям бабушка пострадавшей, все участники происшествия и родители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности, сообщили в МВД по региону.Ранее в СУСК РФ по области сообщили, что 17 октября в больницу была доставлена 7-летняя девочка из Гая с токсичным отравлением суррогатным алкоголем. Девочка после оказания медицинской помощи выписана."Полиция установила, что 7-летняя девочка вместе со своей 17-летней подругой употребила спиртосодержащую продукцию, принесенную 15-летним подростком. После чего малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всем рассказала маме", - говорится в сообщении МВД по Оренбургской области.Оказалось, алкоголь мальчику продала бабушка пострадавшей девочки. "В отношении 58-летней женщины, у которой был приобретен алкоголь, составлены административные протоколы о "незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена" и "незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами", - сообщили в областной полиции.Кроме того, к административной ответственности привлечены все участники произошедшего и их родители. "В настоящее время спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу. Проверка по данному факту продолжается, по окончании будет принято процессуальное решение. Пострадавшей девочке назначено амбулаторное лечение и отпущена домой", - сообщили в МВД по региону.
https://ria.ru/20211013/otravlenie-1754462703.html
https://ria.ru/20211011/alkogol-1753979993.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753616128_466:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_3a09412849debfb1d63604c262e5a2de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, алкоголь, оренбургская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, следственный комитет россии (ск рф)
11:27 18.10.2021 (обновлено: 11:43 18.10.2021)
 
МВД сообщило подробности отравления алкоголем девочки в Оренбуржье

Алкоголь, которым отравилась семилетняя девочка в Оренбуржье, продала детям ее бабушка

© СУ СК по Оренбургской областиКоробки с суррогатным алкоголем, которым отравились люди в Оренбургской области. Кадр видео
Коробки с суррогатным алкоголем, которым отравились люди в Оренбургской области. Кадр видео
© СУ СК по Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 18 окт – РИА Новости. Алкоголь, которым отравилась 7-летняя девочка в Оренбуржье, продала ее друзьям бабушка пострадавшей, все участники происшествия и родители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности, сообщили в МВД по региону.
Ранее в СУСК РФ по области сообщили, что 17 октября в больницу была доставлена 7-летняя девочка из Гая с токсичным отравлением суррогатным алкоголем. Девочка после оказания медицинской помощи выписана.
Пациент в больнице - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 21:06
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 35 человек
"Полиция установила, что 7-летняя девочка вместе со своей 17-летней подругой употребила спиртосодержащую продукцию, принесенную 15-летним подростком. После чего малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всем рассказала маме", - говорится в сообщении МВД по Оренбургской области.
Оказалось, алкоголь мальчику продала бабушка пострадавшей девочки. "В отношении 58-летней женщины, у которой был приобретен алкоголь, составлены административные протоколы о "незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена" и "незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами", - сообщили в областной полиции.
Кроме того, к административной ответственности привлечены все участники произошедшего и их родители. "В настоящее время спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу. Проверка по данному факту продолжается, по окончании будет принято процессуальное решение. Пострадавшей девочке назначено амбулаторное лечение и отпущена домой", - сообщили в МВД по региону.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 11:52
СК возбудил 14 дел после отравления алкоголем в Оренбуржье
 
ПроисшествияАлкогольОренбургская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияМассовое отравление суррогатным алкоголем в ОренбуржьеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
02:21На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение
02:17Специалист предупредила о новшествах по налогу на доход по вкладам
Лента новостейМолния