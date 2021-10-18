11:27 18.10.2021 (обновлено: 11:43 18.10.2021)
МВД сообщило подробности отравления алкоголем девочки в Оренбуржье
Алкоголь, которым отравилась семилетняя девочка в Оренбуржье, продала детям ее бабушка
© СУ СК по Оренбургской областиКоробки с суррогатным алкоголем, которым отравились люди в Оренбургской области. Кадр видео
УФА, 18 окт – РИА Новости. Алкоголь, которым отравилась 7-летняя девочка в Оренбуржье, продала ее друзьям бабушка пострадавшей, все участники происшествия и родители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности, сообщили в МВД по региону.
Ранее в СУСК РФ по области сообщили, что 17 октября в больницу была доставлена 7-летняя девочка из Гая с токсичным отравлением суррогатным алкоголем. Девочка после оказания медицинской помощи выписана.
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"Полиция установила, что 7-летняя девочка вместе со своей 17-летней подругой употребила спиртосодержащую продукцию, принесенную 15-летним подростком. После чего малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всем рассказала маме", - говорится в сообщении МВД по Оренбургской области.
Оказалось, алкоголь мальчику продала бабушка пострадавшей девочки. "В отношении 58-летней женщины, у которой был приобретен алкоголь, составлены административные протоколы о "незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена" и "незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами", - сообщили в областной полиции.
Кроме того, к административной ответственности привлечены все участники произошедшего и их родители. "В настоящее время спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу. Проверка по данному факту продолжается, по окончании будет принято процессуальное решение. Пострадавшей девочке назначено амбулаторное лечение и отпущена домой", - сообщили в МВД по региону.
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