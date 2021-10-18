https://ria.ru/20211018/alkogol-1754996051.html

МВД сообщило подробности отравления алкоголем девочки в Оренбуржье

МВД сообщило подробности отравления алкоголем девочки в Оренбуржье - РИА Новости, 18.10.2021

МВД сообщило подробности отравления алкоголем девочки в Оренбуржье

Алкоголь, которым отравилась 7-летняя девочка в Оренбуржье, продала ее друзьям бабушка пострадавшей, все участники происшествия и родители несовершеннолетней... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:27

2021-10-18T11:27

2021-10-18T11:43

происшествия

алкоголь

оренбургская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 18 окт – РИА Новости. Алкоголь, которым отравилась 7-летняя девочка в Оренбуржье, продала ее друзьям бабушка пострадавшей, все участники происшествия и родители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности, сообщили в МВД по региону.Ранее в СУСК РФ по области сообщили, что 17 октября в больницу была доставлена 7-летняя девочка из Гая с токсичным отравлением суррогатным алкоголем. Девочка после оказания медицинской помощи выписана."Полиция установила, что 7-летняя девочка вместе со своей 17-летней подругой употребила спиртосодержащую продукцию, принесенную 15-летним подростком. После чего малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всем рассказала маме", - говорится в сообщении МВД по Оренбургской области.Оказалось, алкоголь мальчику продала бабушка пострадавшей девочки. "В отношении 58-летней женщины, у которой был приобретен алкоголь, составлены административные протоколы о "незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена" и "незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами", - сообщили в областной полиции.Кроме того, к административной ответственности привлечены все участники произошедшего и их родители. "В настоящее время спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу. Проверка по данному факту продолжается, по окончании будет принято процессуальное решение. Пострадавшей девочке назначено амбулаторное лечение и отпущена домой", - сообщили в МВД по региону.

https://ria.ru/20211013/otravlenie-1754462703.html

https://ria.ru/20211011/alkogol-1753979993.html

оренбургская область

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происшествия, алкоголь, оренбургская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, следственный комитет россии (ск рф)