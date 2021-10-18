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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211018/afganistan-1755076391.html
В Афганистане заработала комиссия по вычистке "плохих людей" из "Талибана"*
В Афганистане заработала комиссия по вычистке "плохих людей" из "Талибана"* - РИА Новости, 18.10.2021
В Афганистане заработала комиссия по вычистке "плохих людей" из "Талибана"*
Совместная комиссия разведслужбы, МВД и МО Афганистана для чистки рядов талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) от... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:29
2021-10-18T17:29
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Совместная комиссия разведслужбы, МВД и МО Афганистана для чистки рядов талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) от коррумпированных лиц начала свою работу в Афганистане.Ранее представитель МВД Кари Саид Хости сообщил, что временное правительство Афганистана, назначенное "Талибаном"*, создает комиссию для чистки своих рядов от коррумпированных и недостойных лиц. В заявлении отмечалось, что речь может идти о людях, получивших должности с помощью родственников, преступниках, людях с сомнительным прошлым или чиновниках, вызывающих ненависть местного населения."Совместная комиссия, созданная главным управлением разведки, министерством обороны и министерством внутренних дел по приказу министров Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов) для очистки рядов и групп "Талибана"* от плохих и коррумпированных людей, сегодня официально начала свою работу по всей стране", - написал представитель движения Забихулла Муджахид в Twitter.Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20211015/afganistan-1754761350.html
афганистан
панджшер (провинция)
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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, мохаммад хасан ахунд
17:29 18.10.2021
 
В Афганистане заработала комиссия по вычистке "плохих людей" из "Талибана"*

В Афганистане начала работу комиссия по вычистке "плохих людей" из рядов талибов

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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КАБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Совместная комиссия разведслужбы, МВД и МО Афганистана для чистки рядов талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) от коррумпированных лиц начала свою работу в Афганистане.
Ранее представитель МВД Кари Саид Хости сообщил, что временное правительство Афганистана, назначенное "Талибаном"*, создает комиссию для чистки своих рядов от коррумпированных и недостойных лиц. В заявлении отмечалось, что речь может идти о людях, получивших должности с помощью родственников, преступниках, людях с сомнительным прошлым или чиновниках, вызывающих ненависть местного населения.
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15 октября, 16:00Захват власти в Афганистане талибами
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"Совместная комиссия, созданная главным управлением разведки, министерством обороны и министерством внутренних дел по приказу министров Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов) для очистки рядов и групп "Талибана"* от плохих и коррумпированных людей, сегодня официально начала свою работу по всей стране", - написал представитель движения Забихулла Муджахид в Twitter.
Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая группировка
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанПанджшер (провинция)РоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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