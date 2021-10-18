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https://ria.ru/20211018/adygeya-1755051124.html
Глава Адыгеи проинспектировал строительство поликлиники в отдаленном ауле
Глава Адыгеи проинспектировал строительство поликлиники в отдаленном ауле - РИА Новости, 18.10.2021
Глава Адыгеи проинспектировал строительство поликлиники в отдаленном ауле
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал строительство поликлиники для жителей аула Блечепсин и ближайшей округи, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:30
2021-10-18T15:35
республика адыгея
общество
республика адыгея
кошехабльский район
владимир путин
мурат кумпилов
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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал строительство поликлиники для жителей аула Блечепсин и ближайшей округи, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В рамках рабочей поездки в Кошехабльский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории в ауле Блечепсин… Медучреждение будет осуществлять диспансеризацию населения и оказывать поликлинические услуги. Кроме того, здесь планируется организация приема врачей узких специальностей. Амбулаторными услугами новое учреждение охватит население аула, где проживает около 3 тысяч человек, а также жителей близлежащих населенных пунктов", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект стоимостью 25 миллионов рублей строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На сегодняшний день возведены стены, начаты кровельные работы, разводка инженерных коммуникаций и отделка."Перед нами стоят серьезные задачи по улучшению работы первичного звена в сфере здравоохранения. На президиуме Госсовета в прошлом году президент России Владимир Путин уделил данному направлению особое внимание. Мы понимаем, что решение этой задачи напрямую влияет на качество и продолжительность жизни населения. От качества оказываемых медуслуг на уровне первичного звена зависит не только эффективность лечения, но и в целом здоровьесбережение населения", - приводит пресс-служба слова Кумпилов, сказанные в ходе инспекции строительства.Со ссылкой на слова главы Адыгеи также сообщается, что в текущем году в республике будет завершено строительство трех объектов здравоохранения.
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общество, республика адыгея, кошехабльский район, владимир путин, мурат кумпилов
15:30 18.10.2021 (обновлено: 15:35 18.10.2021)
 

Глава Адыгеи проинспектировал строительство поликлиники в отдаленном ауле

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабочий на стройке
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал строительство поликлиники для жителей аула Блечепсин и ближайшей округи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В рамках рабочей поездки в Кошехабльский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории в ауле Блечепсин… Медучреждение будет осуществлять диспансеризацию населения и оказывать поликлинические услуги. Кроме того, здесь планируется организация приема врачей узких специальностей. Амбулаторными услугами новое учреждение охватит население аула, где проживает около 3 тысяч человек, а также жителей близлежащих населенных пунктов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проект стоимостью 25 миллионов рублей строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На сегодняшний день возведены стены, начаты кровельные работы, разводка инженерных коммуникаций и отделка.
"Перед нами стоят серьезные задачи по улучшению работы первичного звена в сфере здравоохранения. На президиуме Госсовета в прошлом году президент России Владимир Путин уделил данному направлению особое внимание. Мы понимаем, что решение этой задачи напрямую влияет на качество и продолжительность жизни населения. От качества оказываемых медуслуг на уровне первичного звена зависит не только эффективность лечения, но и в целом здоровьесбережение населения", - приводит пресс-служба слова Кумпилов, сказанные в ходе инспекции строительства.
Со ссылкой на слова главы Адыгеи также сообщается, что в текущем году в республике будет завершено строительство трех объектов здравоохранения.

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Республика АдыгеяОбществоРеспублика АдыгеяКошехабльский районВладимир ПутинМурат Кумпилов
 
 
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