https://ria.ru/20211018/adygeya-1755051124.html

Глава Адыгеи проинспектировал строительство поликлиники в отдаленном ауле

Глава Адыгеи проинспектировал строительство поликлиники в отдаленном ауле - РИА Новости, 18.10.2021

Глава Адыгеи проинспектировал строительство поликлиники в отдаленном ауле

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал строительство поликлиники для жителей аула Блечепсин и ближайшей округи, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:30

2021-10-18T15:30

2021-10-18T15:35

республика адыгея

общество

республика адыгея

кошехабльский район

владимир путин

мурат кумпилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602436752_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_7b639f96e80f4fed4d92575ba820ebed.jpg

КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал строительство поликлиники для жителей аула Блечепсин и ближайшей округи, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В рамках рабочей поездки в Кошехабльский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории в ауле Блечепсин… Медучреждение будет осуществлять диспансеризацию населения и оказывать поликлинические услуги. Кроме того, здесь планируется организация приема врачей узких специальностей. Амбулаторными услугами новое учреждение охватит население аула, где проживает около 3 тысяч человек, а также жителей близлежащих населенных пунктов", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект стоимостью 25 миллионов рублей строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На сегодняшний день возведены стены, начаты кровельные работы, разводка инженерных коммуникаций и отделка."Перед нами стоят серьезные задачи по улучшению работы первичного звена в сфере здравоохранения. На президиуме Госсовета в прошлом году президент России Владимир Путин уделил данному направлению особое внимание. Мы понимаем, что решение этой задачи напрямую влияет на качество и продолжительность жизни населения. От качества оказываемых медуслуг на уровне первичного звена зависит не только эффективность лечения, но и в целом здоровьесбережение населения", - приводит пресс-служба слова Кумпилов, сказанные в ходе инспекции строительства.Со ссылкой на слова главы Адыгеи также сообщается, что в текущем году в республике будет завершено строительство трех объектов здравоохранения.

https://ria.ru/20211015/adygeya-1754748132.html

https://ria.ru/20211014/kredit-1754616525.html

республика адыгея

кошехабльский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика адыгея, кошехабльский район, владимир путин, мурат кумпилов