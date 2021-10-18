15:30 18.10.2021 (обновлено: 15:35 18.10.2021)
Глава Адыгеи проинспектировал строительство поликлиники в отдаленном ауле
КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал строительство поликлиники для жителей аула Блечепсин и ближайшей округи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В рамках рабочей поездки в Кошехабльский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории в ауле Блечепсин… Медучреждение будет осуществлять диспансеризацию населения и оказывать поликлинические услуги. Кроме того, здесь планируется организация приема врачей узких специальностей. Амбулаторными услугами новое учреждение охватит население аула, где проживает около 3 тысяч человек, а также жителей близлежащих населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект стоимостью 25 миллионов рублей строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На сегодняшний день возведены стены, начаты кровельные работы, разводка инженерных коммуникаций и отделка.
"Перед нами стоят серьезные задачи по улучшению работы первичного звена в сфере здравоохранения. На президиуме Госсовета в прошлом году президент России Владимир Путин уделил данному направлению особое внимание. Мы понимаем, что решение этой задачи напрямую влияет на качество и продолжительность жизни населения. От качества оказываемых медуслуг на уровне первичного звена зависит не только эффективность лечения, но и в целом здоровьесбережение населения", - приводит пресс-служба слова Кумпилов, сказанные в ходе инспекции строительства.
Со ссылкой на слова главы Адыгеи также сообщается, что в текущем году в республике будет завершено строительство трех объектов здравоохранения.
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