https://ria.ru/20211018/abbott-1754973032.html

Онлайн-конференция о новом Научно-техническом центре компании Abbott

Онлайн-конференция о новом Научно-техническом центре компании Abbott - РИА Новости, 18.10.2021

Онлайн-конференция о новом Научно-техническом центре компании Abbott

19 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию нового Научно-технического производственного центра компании Abbott в Белгороде.

2021-10-18T09:20

2021-10-18T09:20

2021-10-18T18:31

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Задать вопросУчастники:- первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий ОСЬМАКОВ;- губернатор Белгородской области Вячеслав ГЛАДКОВ;- старший вице-президент компании Abbott Самми КАРАМ;- генеральный директор компании Abbott в России и СНГ Инна БАКУМЕНКО;- генеральный директор компании "Верофарм" (группа Abbott) Иван ПОЛЯК;- заместитель руководителя координационного совета Общественной палаты РФ по вопросам здравоохранения и социального развития Ян ВЛАСОВ;- сопредседатель Всероссийского союза пациентов, председатель межрегиональной общественной организации "Помощь больным муковисцидозом" Ирина МЯСНИКОВА.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы