09:20 18.10.2021 (обновлено: 18:31 18.10.2021)
Онлайн-конференция о новом Научно-техническом центре компании Abbott
19 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию нового Научно-технического производственного центра компании Abbott в Белгороде.
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Участники:
- первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий ОСЬМАКОВ;
- губернатор Белгородской области Вячеслав ГЛАДКОВ;
- старший вице-президент компании Abbott Самми КАРАМ;
- генеральный директор компании Abbott в России и СНГ Инна БАКУМЕНКО;
- генеральный директор компании "Верофарм" (группа Abbott) Иван ПОЛЯК;
- заместитель руководителя координационного совета Общественной палаты РФ по вопросам здравоохранения и социального развития Ян ВЛАСОВ;
- сопредседатель Всероссийского союза пациентов, председатель межрегиональной общественной организации "Помощь больным муковисцидозом" Ирина МЯСНИКОВА.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий ОСЬМАКОВ;
- губернатор Белгородской области Вячеслав ГЛАДКОВ;
- старший вице-президент компании Abbott Самми КАРАМ;
- генеральный директор компании Abbott в России и СНГ Инна БАКУМЕНКО;
- генеральный директор компании "Верофарм" (группа Abbott) Иван ПОЛЯК;
- заместитель руководителя координационного совета Общественной палаты РФ по вопросам здравоохранения и социального развития Ян ВЛАСОВ;
- сопредседатель Всероссийского союза пациентов, председатель межрегиональной общественной организации "Помощь больным муковисцидозом" Ирина МЯСНИКОВА.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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