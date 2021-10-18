https://ria.ru/20211018/abba-1755012222.html
ABBA выпустит ранее не издававшуюся песню 1978 года
ABBA выпустит ранее не издававшуюся песню 1978 года - РИА Новости, 18.10.2021
ABBA выпустит ранее не издававшуюся песню 1978 года
ABBA выпустит ранее не издававшуюся песню. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте группы. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:35
2021-10-18T14:35
2021-10-18T14:35
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МОСКВА 18 окт — РИА Новости. ABBA выпустит ранее не издававшуюся песню. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте группы. Композиция называется "Just a notion". Она была записана еще в 1978 году. Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус создали ее для альбома "Voulez-Vous", однако трек так и не вышел. В 1994 был опубликован 90-секундный отрывок песни. Полная версия была представлена в 1999 году на дебютном альбоме трибьют-группы ABBA — Arrival. ABBA — один из самых успешных и знаменитых коллективов за всю историю популярной музыки. Группа была основана в 1972 году и названа по первым буквам имен музыкантов. Команда официально не объявляла о распаде, но с начала 1980-х новых песен не выпускала. В августе 2021 стало известно о возвращении легендарной четверки на сцену. Первый за сорок лет альбом ABBA выпустит 5 ноября. Трек "Just a notion" выйдет в эту пятницу, 22 октября.
https://ria.ru/20210902/abba-1748434984.html
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РИА Новости
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abba, новости культуры, музыка
ABBA выпустит ранее не издававшуюся песню 1978 года
ABBA выпустит ранее не издававшуюся песню 1978 года "Just a notion"
МОСКВА 18 окт — РИА Новости.
ABBA выпустит ранее не издававшуюся песню. Об этом сообщается
в Instagram-аккаунте группы.
Композиция называется "Just a notion". Она была записана еще в 1978 году. Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус создали ее для альбома "Voulez-Vous", однако трек так и не вышел. В 1994 был опубликован 90-секундный отрывок песни. Полная версия была представлена в 1999 году на дебютном альбоме трибьют-группы ABBA — Arrival.
ABBA — один из самых успешных и знаменитых коллективов за всю историю популярной музыки. Группа была основана в 1972 году и названа по первым буквам имен музыкантов. Команда официально не объявляла о распаде, но с начала 1980-х новых песен не выпускала. В августе 2021 стало известно о возвращении легендарной четверки на сцену. Первый за сорок лет альбом ABBA выпустит 5 ноября.
Трек "Just a notion" выйдет в эту пятницу, 22 октября.