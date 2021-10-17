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В России предложили ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку
В России предложили ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку - РИА Новости, 17.10.2021
В России предложили ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку
Минтранс и МВД предлагают ввести в России новые дорожные знаки и разметку, чтобы обозначать места зарядки электромобилей и диагональные пешеходные переходы,... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T06:10
2021-10-17T12:37
общество
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минтранс и МВД предлагают ввести в России новые дорожные знаки и разметку, чтобы обозначать места зарядки электромобилей и диагональные пешеходные переходы, следует из проекта постановления правительства, попавшего в распоряжение РИА Новости.Еще один новый знак — 3.34 "Движение автобусов запрещено". Авторы пояснительной записки отмечают, что его предлагается ввести c учетом практики ограничения движения автобусов в городах, принимавших чемпионат мира по футболу — 2018. При этом знак не распространяется на движение маршрутных и школьных автобусов.Новым видом дорожной разметки должно стать обозначение диагонального пешеходного перехода. Кроме того, предлагается разрешить совмещать дорожный знак 3.1 "Въезд запрещен" с табличками "Вид транспортного средства" и "Время действия".Действие нескольких знаков скорректируют. Так, в знаке 3.27 "Остановка запрещена" хотят добавить возможность уменьшения зоны действия при помощи установки знаков 5.29 и 6.4. А для знаков "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" и "Стоянка запрещена по четным числам месяца" расширят интервал времени перестановки: 21-24 вместо 19-21.
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общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство транспорта рф (минтранс россии), россия
06:10 17.10.2021 (обновлено: 12:37 17.10.2021)
 
В России предложили ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку

Минтранс и МВД предложили ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы наносят дорожную разметку
Сотрудники коммунальной службы наносят дорожную разметку - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минтранс и МВД предлагают ввести в России новые дорожные знаки и разметку, чтобы обозначать места зарядки электромобилей и диагональные пешеходные переходы, следует из проекта постановления правительства, попавшего в распоряжение РИА Новости.

"Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 "Зарядка электромобилей", — говорится в документе.

Еще один новый знак — 3.34 "Движение автобусов запрещено". Авторы пояснительной записки отмечают, что его предлагается ввести c учетом практики ограничения движения автобусов в городах, принимавших чемпионат мира по футболу — 2018. При этом знак не распространяется на движение маршрутных и школьных автобусов.
Новым видом дорожной разметки должно стать обозначение диагонального пешеходного перехода. Кроме того, предлагается разрешить совмещать дорожный знак 3.1 "Въезд запрещен" с табличками "Вид транспортного средства" и "Время действия".
Действие нескольких знаков скорректируют. Так, в знаке 3.27 "Остановка запрещена" хотят добавить возможность уменьшения зоны действия при помощи установки знаков 5.29 и 6.4. А для знаков "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" и "Стоянка запрещена по четным числам месяца" расширят интервал времени перестановки: 21-24 вместо 19-21.
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ОбществоМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Россия
 
 
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