В Петербурге прошла панихида по погибшему главе МЧС Зиничеву
В Петербурге прошла панихида и поминальная служба по погибшему главе МЧС Зиничеву
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМогила главы МЧС Евгения Зиничева на Северном кладбище в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Поминальная служба и панихида по трагически погибшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву прошли в воскресенье в Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства.
"Семнадцатого октября со дня трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева - 40 дней. По православной традиции родные и близкие собрались сегодня на его могиле на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Здесь состоялась панихида по погибшему и поминальная служба", - сообщили в ведомстве.
8 сентября, 12:55Биография Евгения Зиничева
В памятных мероприятиях также приняли участие руководящий состав МЧС России, представители органов власти страны и другие официальные лица.
"Мужество, преданность долгу, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства", - отметили в МЧС России.
Помимо этого, МЧС РФ опубликовало на своем официальном сайте влог в память о погибшем министре. На видео близкие Зиничева, коллеги министра и подчиненные рассказали о его детстве, жизни и работе.
Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
Врио главы МЧС распоряжением Путина был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.