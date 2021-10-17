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В Петербурге прошла панихида по погибшему главе МЧС Зиничеву
В Петербурге прошла панихида по погибшему главе МЧС Зиничеву - РИА Новости, 17.10.2021
В Петербурге прошла панихида по погибшему главе МЧС Зиничеву
Поминальная служба и панихида по трагически погибшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву прошли в воскресенье в Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T14:56
2021-10-17T14:56
общество
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Поминальная служба и панихида по трагически погибшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву прошли в воскресенье в Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства."Семнадцатого октября со дня трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева - 40 дней. По православной традиции родные и близкие собрались сегодня на его могиле на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Здесь состоялась панихида по погибшему и поминальная служба", - сообщили в ведомстве.В памятных мероприятиях также приняли участие руководящий состав МЧС России, представители органов власти страны и другие официальные лица."Мужество, преданность долгу, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства", - отметили в МЧС России.Помимо этого, МЧС РФ опубликовало на своем официальном сайте влог в память о погибшем министре. На видео близкие Зиничева, коллеги министра и подчиненные рассказали о его детстве, жизни и работе.Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.Врио главы МЧС распоряжением Путина был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.
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общество, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия
14:56 17.10.2021
 
В Петербурге прошла панихида по погибшему главе МЧС Зиничеву

В Петербурге прошла панихида и поминальная служба по погибшему главе МЧС Зиничеву

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМогила главы МЧС Евгения Зиничева на Северном кладбище в Санкт-Петербурге
Могила главы МЧС Евгения Зиничева на Северном кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Поминальная служба и панихида по трагически погибшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву прошли в воскресенье в Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства.
"Семнадцатого октября со дня трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева - 40 дней. По православной традиции родные и близкие собрались сегодня на его могиле на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Здесь состоялась панихида по погибшему и поминальная служба", - сообщили в ведомстве.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 12:55
Биография Евгения Зиничева
В памятных мероприятиях также приняли участие руководящий состав МЧС России, представители органов власти страны и другие официальные лица.
"Мужество, преданность долгу, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства", - отметили в МЧС России.
Помимо этого, МЧС РФ опубликовало на своем официальном сайте влог в память о погибшем министре. На видео близкие Зиничева, коллеги министра и подчиненные рассказали о его детстве, жизни и работе.
Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
Врио главы МЧС распоряжением Путина был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.
 
ОбществоСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевРоссия
 
 
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