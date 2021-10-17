https://ria.ru/20211017/zinichev-1754927452.html

В Петербурге прошла панихида по погибшему главе МЧС Зиничеву

В Петербурге прошла панихида по погибшему главе МЧС Зиничеву - РИА Новости, 17.10.2021

В Петербурге прошла панихида по погибшему главе МЧС Зиничеву

Поминальная служба и панихида по трагически погибшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву прошли в воскресенье в Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T14:56

2021-10-17T14:56

2021-10-17T14:56

общество

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Поминальная служба и панихида по трагически погибшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву прошли в воскресенье в Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства."Семнадцатого октября со дня трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева - 40 дней. По православной традиции родные и близкие собрались сегодня на его могиле на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Здесь состоялась панихида по погибшему и поминальная служба", - сообщили в ведомстве.В памятных мероприятиях также приняли участие руководящий состав МЧС России, представители органов власти страны и другие официальные лица."Мужество, преданность долгу, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства", - отметили в МЧС России.Помимо этого, МЧС РФ опубликовало на своем официальном сайте влог в память о погибшем министре. На видео близкие Зиничева, коллеги министра и подчиненные рассказали о его детстве, жизни и работе.Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.Врио главы МЧС распоряжением Путина был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html

санкт-петербург

россия

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общество, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия