https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754948574.html

Зеленский оценил вероятность обмена Медведчука

Зеленский оценил вероятность обмена Медведчука - РИА Новости, 17.10.2021

Зеленский оценил вероятность обмена Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T20:59

2021-10-17T20:59

2021-10-17T20:59

в мире

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, если бы у него было гражданство РФ.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.Так, на вопрос ведущего эфира, поступали ли предложения от России о том, чтобы "оставить в покое Медведчука", Зеленский ответил: "Прямых вещей не было. Какие могут быть намеки, если Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство?! С другой стороны - если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине".

https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html

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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия