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Зеленский оценил вероятность обмена Медведчука
Зеленский оценил вероятность обмена Медведчука - РИА Новости, 17.10.2021
Зеленский оценил вероятность обмена Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T20:59
2021-10-17T20:59
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, если бы у него было гражданство РФ.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.Так, на вопрос ведущего эфира, поступали ли предложения от России о том, чтобы "оставить в покое Медведчука", Зеленский ответил: "Прямых вещей не было. Какие могут быть намеки, если Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство?! С другой стороны - если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине".
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
20:59 17.10.2021
 
Зеленский оценил вероятность обмена Медведчука

Зеленский: обмен Медведчука не рассматривается, так как у него нет российского гражданства

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, если бы у него было гражданство РФ.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
Так, на вопрос ведущего эфира, поступали ли предложения от России о том, чтобы "оставить в покое Медведчука", Зеленский ответил: "Прямых вещей не было. Какие могут быть намеки, если Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство?! С другой стороны - если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине".
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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