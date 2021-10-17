https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754946747.html

Украинцы замерзают? Зеленский обратился к нации из-за цен на газ

Зеленский обратился к украинцам из-за цен на газ - РИА Новости, 17.10.2021

Украинцы замерзают? Зеленский обратился к нации из-за цен на газ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газа "по нормальным ценам" для потребителей хватит. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T20:22

2021-10-17T20:22

2021-10-17T20:22

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украина

владимир зеленский

нафтогаз украины

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КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газа "по нормальным ценам" для потребителей хватит.Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что газа для обеспечения всех нужд населения у НАК "Нафтогаз Украины" достаточно, однако с бюджетными организациями "ситуация сложная". Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее заявил, что газа в подземных хранилищах страны достаточно для потребностей населения и социальной сферы. Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно заявляла, что объекты социальной инфраструктуры на Украине пока не отапливаются, поэтому пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а родителям в детские сады и школы – обогреватели."Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тысячи долларов. То есть, цена на рынке, если бы власти не вмешались, была для людей как минимум 50 гривен (1,9 долларов - ред.), а так для людей от НАК "Нафтогаз" около 8 гривен", - заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV.Он добавил, что считает отопительный сезон ответственностью любой власти.

https://ria.ru/20211016/gaz-1754884681.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нафтогаз украины