Зеленский обратился к украинцам из-за цен на газ
Зеленский заявил, что украинцы смогут покупать газ по нормальным ценам
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газа "по нормальным ценам" для потребителей хватит.
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что газа для обеспечения всех нужд населения у НАК "Нафтогаз Украины" достаточно, однако с бюджетными организациями "ситуация сложная". Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее заявил, что газа в подземных хранилищах страны достаточно для потребностей населения и социальной сферы. Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно заявляла, что объекты социальной инфраструктуры на Украине пока не отапливаются, поэтому пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а родителям в детские сады и школы – обогреватели.
"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тысячи долларов. То есть, цена на рынке, если бы власти не вмешались, была для людей как минимум 50 гривен (1,9 долларов - ред.), а так для людей от НАК "Нафтогаз" около 8 гривен", - заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV.
Он добавил, что считает отопительный сезон ответственностью любой власти.