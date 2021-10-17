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Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска - РИА Новости, 17.10.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска
Один пациент отправлен на амбулаторное лечение, состояние троих пострадавших при ЧП в наркодиспансере и самого нападавшего, госпитализированных в хирургическое... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T12:13
2021-10-17T12:13
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. Один пациент отправлен на амбулаторное лечение, состояние троих пострадавших при ЧП в наркодиспансере и самого нападавшего, госпитализированных в хирургическое отделение республиканской больницы №2, врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.В субботу 47-летний пациент республиканского наркологического диспансера в Якутске нанес ранения четырем пациентам и себе, все госпитализированы, один из пациентов скончался. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство". Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента."После осмотра 4 человек госпитализировали, одного отпустили домой на амбулаторное лечение. В настоящий момент состояние всех пациентов оценивается врачами как стабильно тяжелое. Все необходимое лечение получают в полном объеме", - рассказали в региональном минздраве.
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происшествия, якутск
12:13 17.10.2021
 
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска

В якутском Минздраве рассказали о состоянии пациентов после нападения в наркодиспансере

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в больнице
Медицинская сестра в больнице - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. Один пациент отправлен на амбулаторное лечение, состояние троих пострадавших при ЧП в наркодиспансере и самого нападавшего, госпитализированных в хирургическое отделение республиканской больницы №2, врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В субботу 47-летний пациент республиканского наркологического диспансера в Якутске нанес ранения четырем пациентам и себе, все госпитализированы, один из пациентов скончался. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство". Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента.
"После осмотра 4 человек госпитализировали, одного отпустили домой на амбулаторное лечение. В настоящий момент состояние всех пациентов оценивается врачами как стабильно тяжелое. Все необходимое лечение получают в полном объеме", - рассказали в региональном минздраве.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
Вчера, 20:58
МВД раскрыло подробности нападения на пациентов в якутской клинике
 
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