https://ria.ru/20211017/yakutsk-1754917640.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска - РИА Новости, 17.10.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска
Один пациент отправлен на амбулаторное лечение, состояние троих пострадавших при ЧП в наркодиспансере и самого нападавшего, госпитализированных в хирургическое... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T12:13
2021-10-17T12:13
2021-10-17T12:13
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. Один пациент отправлен на амбулаторное лечение, состояние троих пострадавших при ЧП в наркодиспансере и самого нападавшего, госпитализированных в хирургическое отделение республиканской больницы №2, врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.В субботу 47-летний пациент республиканского наркологического диспансера в Якутске нанес ранения четырем пациентам и себе, все госпитализированы, один из пациентов скончался. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство". Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента."После осмотра 4 человек госпитализировали, одного отпустили домой на амбулаторное лечение. В настоящий момент состояние всех пациентов оценивается врачами как стабильно тяжелое. Все необходимое лечение получают в полном объеме", - рассказали в региональном минздраве.
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происшествия, якутск
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска
В якутском Минздраве рассказали о состоянии пациентов после нападения в наркодиспансере