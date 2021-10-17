https://ria.ru/20211017/yakutsk-1754917640.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска - РИА Новости, 17.10.2021

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска

Один пациент отправлен на амбулаторное лечение, состояние троих пострадавших при ЧП в наркодиспансере и самого нападавшего, госпитализированных в хирургическое... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T12:13

2021-10-17T12:13

2021-10-17T12:13

происшествия

якутск

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ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. Один пациент отправлен на амбулаторное лечение, состояние троих пострадавших при ЧП в наркодиспансере и самого нападавшего, госпитализированных в хирургическое отделение республиканской больницы №2, врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.В субботу 47-летний пациент республиканского наркологического диспансера в Якутске нанес ранения четырем пациентам и себе, все госпитализированы, один из пациентов скончался. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство". Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента."После осмотра 4 человек госпитализировали, одного отпустили домой на амбулаторное лечение. В настоящий момент состояние всех пациентов оценивается врачами как стабильно тяжелое. Все необходимое лечение получают в полном объеме", - рассказали в региональном минздраве.

https://ria.ru/20211016/yakutiya-1754883264.html

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск