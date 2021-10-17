10:38 17.10.2021 (обновлено: 12:25 17.10.2021)
Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира
Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира в особых случаях
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями, но вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Таким мнением он поделился в Telegram-канале.
"Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов нет. Понятно, за что их вручают <...> С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки", — написал Володин.
В пример он привел Михаила Горбачева, чье правление, по мнению Володина, "привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР", политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую в 2018 году обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, президента США Барака Обаму, который получил премию вскоре после избрания, когда о каких-либо результатах его работы говорить было преждевременно.
"Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека", — считает спикер Госдумы.
В этом году Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову. В современной истории России Муратов стал первым лауреатом, а во времена СССР премии удостаивались Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.