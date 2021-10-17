https://ria.ru/20211017/volodin-1754911674.html

Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира - РИА Новости, 17.10.2021

Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями, но вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T10:38

2021-10-17T10:38

2021-10-17T12:25

в мире

вячеслав володин

нобелевская премия мира

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями, но вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Таким мнением он поделился в Telegram-канале.В пример он привел Михаила Горбачева, чье правление, по мнению Володина, "привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР", политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую в 2018 году обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, президента США Барака Обаму, который получил премию вскоре после избрания, когда о каких-либо результатах его работы говорить было преждевременно.В этом году Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову. В современной истории России Муратов стал первым лауреатом, а во времена СССР премии удостаивались Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вячеслав володин, нобелевская премия мира