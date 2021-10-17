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Наука
https://ria.ru/20211017/vitamin-1754900233.html
Ученые раскрыли страшную правду: популярные витамины оказались причиной рака
Названы популярные витамины, прием которых может привести к раку - РИА Новости, 17.10.2021
Ученые раскрыли страшную правду: популярные витамины оказались причиной рака
Прием больших доз витаминов B6 и B12 повышает риск возникновения рака легких, пишет Express со ссылкой на исследование ученых университета штата Огайо. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T05:38
2021-10-17T09:22
общество
здоровье
витамины
наука
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Прием больших доз витаминов B6 и B12 повышает риск возникновения рака легких, пишет Express со ссылкой на исследование ученых университета штата Огайо.Во время исследования специалисты опросили более 77 тысяч человек, задав им вопрос о том, как часто они принимают эти витамины группы В. Также учитывалась дозировка принимаемых веществ и обычный рацион питания на протяжении предыдущих десяти лет.Через шесть лет исследователи проверили состояние здоровья участников исследования, чтобы выявить у них признаки рака легких. После проверки многих показателей, влияющих на риск возникновения рака, ученые сообщили о 30-процентном повышении риска развития рака легких, связанном с приемом витамина В12 (принимаемого в качестве отдельной добавки), и о 40-процентном повышении риска у тех, кто принимал витамин В6.Особенно опасным для мужчин оказался прием этих веществ отдельно от витаминного комплекса в больших дозах.Он отметил, что витамин B6 обычно продается в таблетках по 100 миллиграммов, а B12 — в таблетках 500-3000 микрограммов, тогда как рекомендуемая суточная норма первого витамина составляет два миллиграмма, а второго — 2,4 микрограмма. При этом поливитаминные комплексы обычно содержат именно рекомендованную дозу этих витаминов, подчеркнул Браски.В материале также приводится рекомендация Всемирного фонда исследований рака удовлетворять потребности в питательных веществах только с помощью рациона питания. Как уточняется, к продуктам, богатым витаминами В6 и В12, относятся рыба, красное мясо и домашняя птица.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211016/vitamin-1754835000.html
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общество, здоровье, витамины
05:38 17.10.2021 (обновлено: 09:22 17.10.2021)
 
Названы популярные витамины, прием которых может привести к раку

Браски: чрезмерное употребление витаминов B6 и B12 значительно повышает риск рака легких

© РИА Новости / Виталий АньковПрием витаминов
Прием витаминов - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Прием больших доз витаминов B6 и B12 повышает риск возникновения рака легких, пишет Express со ссылкой на исследование ученых университета штата Огайо.
Во время исследования специалисты опросили более 77 тысяч человек, задав им вопрос о том, как часто они принимают эти витамины группы В. Также учитывалась дозировка принимаемых веществ и обычный рацион питания на протяжении предыдущих десяти лет.
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Мясников рассказал об опасном последствии приема популярного витамина
Через шесть лет исследователи проверили состояние здоровья участников исследования, чтобы выявить у них признаки рака легких. После проверки многих показателей, влияющих на риск возникновения рака, ученые сообщили о 30-процентном повышении риска развития рака легких, связанном с приемом витамина В12 (принимаемого в качестве отдельной добавки), и о 40-процентном повышении риска у тех, кто принимал витамин В6.
Особенно опасным для мужчин оказался прием этих веществ отдельно от витаминного комплекса в больших дозах.

"У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98 процентов выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В. <…> У мужчин, которые на начальном этапе исследования курили и потребляли большое количество витаминов группы В, вероятность заболеть раком легких была в три-четыре раза больше", — отметил ведущий автор исследования Теодор Браски.

Он отметил, что витамин B6 обычно продается в таблетках по 100 миллиграммов, а B12 — в таблетках 500-3000 микрограммов, тогда как рекомендуемая суточная норма первого витамина составляет два миллиграмма, а второго — 2,4 микрограмма. При этом поливитаминные комплексы обычно содержат именно рекомендованную дозу этих витаминов, подчеркнул Браски.
В материале также приводится рекомендация Всемирного фонда исследований рака удовлетворять потребности в питательных веществах только с помощью рациона питания. Как уточняется, к продуктам, богатым витаминами В6 и В12, относятся рыба, красное мясо и домашняя птица.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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