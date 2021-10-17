Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211017/veschestva-1754942798.html
В Екатеринбурге выявили превышение вредных веществ из-за торфяных пожаров
В Екатеринбурге выявили превышение вредных веществ из-за торфяных пожаров - РИА Новости, 17.10.2021
В Екатеринбурге выявили превышение вредных веществ из-за торфяных пожаров
Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявили в воздухе Екатеринбурга из-за торфяных пожаров, сообщает управление Роспотребнадзора... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T18:58
2021-10-17T19:02
происшествия
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
торфяные пожары в свердловской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754600000_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc4d8067f140df8664eaa3783719eaec.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявили в воздухе Екатеринбурга из-за торфяных пожаров, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.Ранее отмечалось, что 27 очагов торфяного пожара действовали в Екатеринбурге, был введен режим ЧС локального характера. В настоящий момент 10 очагов торфяного пожара ликвидированы."Управление Роспотребнадзора по Свердловской области держит под контролем качество атмосферного воздуха в Екатеринбурга… Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу улица Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в 1,2 раза, оксида углерода - в 1,4 раза. Содержание в воздухе мелкодисперсной пыли PM 10 равно ПДК. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу Родонитовая, 21, содержание в воздухе мелкодисперсной пыли PM 2,5 равно ПДК. В то же время по ряду других адресов превышения ПДК в воздухе не выявлено, уточняет управление.Частицы PM (Particulate Matter) 2,5 и PM 10 содержатся в любом воздушном пространстве, вне зависимости от географического положения: в горах, степях, на морском побережье, в лесном массиве. Однако именно воздух крупных мегаполисов содержит наиболее высокую концентрацию. Основное отличие PM 10 от PM 2,5 исходит от их классификации. Частицы PM 10 более крупные и тяжелые. Соответственно, их свойства летучести менее выражены, чем у частиц разряда PM 2,5.
https://ria.ru/20211016/ekaterinburg-1754839262.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754600000_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_011a7c9c039f75f6cb4b6749540eecfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), торфяные пожары в свердловской области
18:58 17.10.2021 (обновлено: 19:02 17.10.2021)
 
В Екатеринбурге выявили превышение вредных веществ из-за торфяных пожаров

Превышение вредных веществ выявили в воздухе Екатеринбурга из-за торфяных пожаров

© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкСмог на улице Екатеринбурга из-за горящих торфяников
Смог на улице Екатеринбурга из-за горящих торфяников - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявили в воздухе Екатеринбурга из-за торфяных пожаров, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ранее отмечалось, что 27 очагов торфяного пожара действовали в Екатеринбурге, был введен режим ЧС локального характера. В настоящий момент 10 очагов торфяного пожара ликвидированы.
"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области держит под контролем качество атмосферного воздуха в Екатеринбурга… Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу улица Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в 1,2 раза, оксида углерода - в 1,4 раза. Содержание в воздухе мелкодисперсной пыли PM 10 равно ПДК. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.
Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу Родонитовая, 21, содержание в воздухе мелкодисперсной пыли PM 2,5 равно ПДК. В то же время по ряду других адресов превышения ПДК в воздухе не выявлено, уточняет управление.
Частицы PM (Particulate Matter) 2,5 и PM 10 содержатся в любом воздушном пространстве, вне зависимости от географического положения: в горах, степях, на морском побережье, в лесном массиве. Однако именно воздух крупных мегаполисов содержит наиболее высокую концентрацию. Основное отличие PM 10 от PM 2,5 исходит от их классификации. Частицы PM 10 более крупные и тяжелые. Соответственно, их свойства летучести менее выражены, чем у частиц разряда PM 2,5.
Смог на улице Екатеринбурга из-за горящих торфяников - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 08:47
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Торфяные пожары в Свердловской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В баре в Уссурийске неизвестные в масках устроили массовую драку
04:19Украинцев возмутил пост Госдепа про Крым
04:15Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
04:00Эксперт объяснил, почему воду из-под крана в Москве можно не фильтровать
03:34Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
03:28В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
03:25Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
03:15Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
03:00Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
03:00Эксперт назвал районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье
02:35Врач назвала лучшие продукты для очищения организма от токсинов и шлаков
02:34Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"
02:27Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
02:15Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
02:15Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
02:08В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
01:51Исмаилов ответил на "особенные" слова Нурмагомедова
01:45В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
01:42В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
01:26Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой
Лента новостейМолния