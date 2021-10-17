https://ria.ru/20211017/veschestva-1754942798.html

В Екатеринбурге выявили превышение вредных веществ из-за торфяных пожаров

В Екатеринбурге выявили превышение вредных веществ из-за торфяных пожаров - РИА Новости, 17.10.2021

В Екатеринбурге выявили превышение вредных веществ из-за торфяных пожаров

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявили в воздухе Екатеринбурга из-за торфяных пожаров, сообщает управление Роспотребнадзора... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T18:58

2021-10-17T18:58

2021-10-17T19:02

происшествия

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

торфяные пожары в свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявили в воздухе Екатеринбурга из-за торфяных пожаров, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.Ранее отмечалось, что 27 очагов торфяного пожара действовали в Екатеринбурге, был введен режим ЧС локального характера. В настоящий момент 10 очагов торфяного пожара ликвидированы."Управление Роспотребнадзора по Свердловской области держит под контролем качество атмосферного воздуха в Екатеринбурга… Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу улица Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в 1,2 раза, оксида углерода - в 1,4 раза. Содержание в воздухе мелкодисперсной пыли PM 10 равно ПДК. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу Родонитовая, 21, содержание в воздухе мелкодисперсной пыли PM 2,5 равно ПДК. В то же время по ряду других адресов превышения ПДК в воздухе не выявлено, уточняет управление.Частицы PM (Particulate Matter) 2,5 и PM 10 содержатся в любом воздушном пространстве, вне зависимости от географического положения: в горах, степях, на морском побережье, в лесном массиве. Однако именно воздух крупных мегаполисов содержит наиболее высокую концентрацию. Основное отличие PM 10 от PM 2,5 исходит от их классификации. Частицы PM 10 более крупные и тяжелые. Соответственно, их свойства летучести менее выражены, чем у частиц разряда PM 2,5.

https://ria.ru/20211016/ekaterinburg-1754839262.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), торфяные пожары в свердловской области