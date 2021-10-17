https://ria.ru/20211017/vaktsina-1754908041.html

В Сербию поступила новая партия вакцины "Спутник V"

В Сербию поступила новая партия вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 17.10.2021

В Сербию поступила новая партия вакцины "Спутник V"

Сербия получила из России еще одну партию первого и второго компонентов вакцины "Спутник V", сообщил министр по инновациям Ненад Попович. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T09:38

2021-10-17T09:38

2021-10-17T09:38

сербия

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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БЕЛГРАД, 17 окт - РИА Новости. Сербия получила из России еще одну партию первого и второго компонентов вакцины "Спутник V", сообщил министр по инновациям Ненад Попович.Сообщается, что препарат поступил с фабрики "Генериум" во Владимирской области.Попович отметил, что "Спутник V" показал эффективность в 97% случаев и "отлично действует как третья доза для тех, кто принял два компонента любой вакцины".Ранее он сообщал, что в Сербии с начала производства в июне расфасовано 1,5 миллиона доз "Спутник V", а до конца года ожидается, что в стране по соглашению с РФ будет произведено 4 миллиона доз препарата.

https://ria.ru/20211015/sputnikv-1754740015.html

сербия

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сербия, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"