https://ria.ru/20211017/vaktsina-1754908041.html
В Сербию поступила новая партия вакцины "Спутник V"
В Сербию поступила новая партия вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 17.10.2021
В Сербию поступила новая партия вакцины "Спутник V"
Сербия получила из России еще одну партию первого и второго компонентов вакцины "Спутник V", сообщил министр по инновациям Ненад Попович. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T09:38
2021-10-17T09:38
2021-10-17T09:38
сербия
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587381227_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_29c2ada8723232c068d31aaf5d101b61.jpg
БЕЛГРАД, 17 окт - РИА Новости. Сербия получила из России еще одну партию первого и второго компонентов вакцины "Спутник V", сообщил министр по инновациям Ненад Попович.Сообщается, что препарат поступил с фабрики "Генериум" во Владимирской области.Попович отметил, что "Спутник V" показал эффективность в 97% случаев и "отлично действует как третья доза для тех, кто принял два компонента любой вакцины".Ранее он сообщал, что в Сербии с начала производства в июне расфасовано 1,5 миллиона доз "Спутник V", а до конца года ожидается, что в стране по соглашению с РФ будет произведено 4 миллиона доз препарата.
https://ria.ru/20211015/sputnikv-1754740015.html
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587381227_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ee7588dfcdbbd9491f1058dbc7e201e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
В Сербию поступила новая партия вакцины "Спутник V"
Сербия сообщила о поступлении новой партии вакцины "Спутник V" из России