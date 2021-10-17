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В Сербию поступила новая партия вакцины "Спутник V"
В Сербию поступила новая партия вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 17.10.2021
В Сербию поступила новая партия вакцины "Спутник V"
Сербия получила из России еще одну партию первого и второго компонентов вакцины "Спутник V", сообщил министр по инновациям Ненад Попович. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T09:38
2021-10-17T09:38
сербия
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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БЕЛГРАД, 17 окт - РИА Новости. Сербия получила из России еще одну партию первого и второго компонентов вакцины "Спутник V", сообщил министр по инновациям Ненад Попович.Сообщается, что препарат поступил с фабрики "Генериум" во Владимирской области.Попович отметил, что "Спутник V" показал эффективность в 97% случаев и "отлично действует как третья доза для тех, кто принял два компонента любой вакцины".Ранее он сообщал, что в Сербии с начала производства в июне расфасовано 1,5 миллиона доз "Спутник V", а до конца года ожидается, что в стране по соглашению с РФ будет произведено 4 миллиона доз препарата.
https://ria.ru/20211015/sputnikv-1754740015.html
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сербия, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
09:38 17.10.2021
 
В Сербию поступила новая партия вакцины "Спутник V"

Сербия сообщила о поступлении новой партии вакцины "Спутник V" из России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для отправки в Сербию
Сотрудники упаковывают вакцину Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) для отправки в Сербию - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕЛГРАД, 17 окт - РИА Новости. Сербия получила из России еще одну партию первого и второго компонентов вакцины "Спутник V", сообщил министр по инновациям Ненад Попович.
"Ночью в Сербию прибыли еще дозы вакцины "Спутник V", - цитирует пресс-служба министра Поповича, по словам которого речь идет о дозах и первого, и второго компонентов вакцины.
Сообщается, что препарат поступил с фабрики "Генериум" во Владимирской области.
Попович отметил, что "Спутник V" показал эффективность в 97% случаев и "отлично действует как третья доза для тех, кто принял два компонента любой вакцины".
Ранее он сообщал, что в Сербии с начала производства в июне расфасовано 1,5 миллиона доз "Спутник V", а до конца года ожидается, что в стране по соглашению с РФ будет произведено 4 миллиона доз препарата.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 14:25Распространение коронавируса
Черногория получила новую партию вакцины "Спутник V"
 
СербияРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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