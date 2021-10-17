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За Байденом стоят другие. Кто на самом деле управляет Америкой
За Байденом стоят другие. Кто на самом деле управляет Америкой - РИА Новости, 17.10.2021
За Байденом стоят другие. Кто на самом деле управляет Америкой
Джозеф Байден остается одним из самых непопулярных американских президентов. Его политика не находит понимания, а любая ошибка или оговорка оказываются в центре РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T08:00
2021-10-17T08:07
в мире
сша
джордж буш (младший)
нэнси пелоси
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. Джозеф Байден остается одним из самых непопулярных американских президентов. Его политика не находит понимания, а любая ошибка или оговорка оказываются в центре внимания СМИ. Но власть первого лица в США в любом случае сильно ограничена. Большую роль играют конгресс, видные демократы и республиканцы. Продавливать решения за кулисами Белого дома могут и мощные команды лоббистов. В теневом управлении Вашингтона разбиралось РИА Новости.Ускользающая популярностьДействия Байдена сейчас одобряют лишь треть американцев, и половина оценивают его работу отрицательно — таковы результаты исследования Квиннипэкского университета. Сказались миграционный кризис, провал в Афганистане, проблемы в экономике.Байден настолько непопулярен, что даже его предшественник Дональд Трамп заглядывает на три года вперед, выражая готовность вновь побороться за Белый дом. Он считает нынешнего главу государства попросту недееспособным. Байдену вообще часто напоминают о возрасте (78 лет) и состоянии здоровья, подмечают его забывчивость или вялость. Ходили упорные слухи, что в реальности страной будет управлять вице-президент Камала Харрис.Изначально основная обязанность второго лица в государстве сводилась к председательству в сенате и решению судьбы спорных законопроектов — а бывало такое редко. Однако со второй половины ХХ века вице-президенты стали полноценными политическими игроками. Гарри Трумэн включил своего зама в Совет национальной безопасности, Дуайт Эйзенхауэр отправил напарника в мировое турне почти на 70 дней, за которые тот успел пообщаться с несколькими десятками лидеров ближневосточных и азиатских стран. Уолтер Мондейл, вице-президент при Джимми Картере, присутствовал на закрытых брифингах с представителями разведки и участвовал в разработке "новой ядерной стратегии", направленной на затяжное противостояние с Советским Союзом.Джордж Буш — старший возглавил страну, отработав два срока вице-президентом в администрации Рональда Рейгана. А Дика Чейни, зама при Джордже Буше — младшем, и вовсе считали серым кардиналом. Он выступил за ввод войск в Афганистан и войну в Ираке, создал систему безопасности после теракта 11 сентября, одобрил пытки подозреваемых в терроризме. За тягу к власти и склонность к жестокости его, кстати, прозвали Дарт Вейдер.Сам Байден, будучи замом при Бараке Обаме, фактически выполнял обязанности госсекретаря, чем раздражал Хиллари Клинтон. Курировал иракскую кампанию и украинский кризис, используя не только дипломатические каналы, но и личные связи. Майку Пенсу, работавшему с Дональдом Трампом, досталась роль миротворца, успокаивающего политиков как внутри страны, так и за ее пределами — после резких высказываний непосредственного начальника.Разочаровавший напарникКамалу Харрис во время предвыборной гонки считали едва ли не более влиятельной, чем ее босса. Демократы предсказывали успешный тандем. Республиканцы, в том числе и Трамп, говорили, что она будет править вместо Байдена. Но получилось наоборот: Белому дому порой приходится решать проблемы вице-президента.Харрис не может похвастаться политическими успехами, редко появляется на публике и, по сообщениям СМИ, никак не наладит нормальную работу в собственном штабе — сотрудники просто бегут оттуда. "Там к людям относятся как к грязи", — сообщил Politico один из анонимных источников.Справиться с поставленными задачами тоже не получается. Президент поручил Камале уладить ситуацию с бесконтрольным наплывом беженцев из Латинской Америки, продвигать вакцинацию от коронавируса и защищать избирательные права американцев — из-за обвинений в нарушениях на выборах обострился межпартийный раскол. Но миграционный кризис Харрис пока не по зубам, прививочная кампания топчется на месте. А законопроект о расширении избирательных прав заблокировали республиканцы.Популярность вице-президента тает на глазах. Ей доверяли 50 процентов американцев, теперь — чуть больше 40. Ее упрекают в отсутствии политического чутья. Как пишут американские СМИ, недовольны ею и в Белом доме.Влиятельные люди в американской политикеТретьим человеком в США после Байдена и Харрис считается спикер палаты представителей 81-летняя Нэнси Пелоси. Она известна и громкими политическими заявлениями, и радикальными действиями. Именно "мадам спикер", или "женщина, бросившая вызов Трампу", как ее называют в конгрессе, запустила третью в истории страны процедуру импичмента против президента США. Сейчас она активно поддерживает инициативы Байдена."Пелоси — очень влиятельная дама. Но ее не стоит переоценивать. В обеих партиях есть и другие ключевые фигуры: элита, видные сенаторы", — поясняет РИА Новости руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Виктория Журавлева.У республиканцев выделяется лидер меньшинства в сенате Митч Макконелл, у демократов — лидер большинства Чак Шумер. А также сенаторы, в разное время баллотировавшиеся на пост президента и активно мелькающие в СМИ, — представляющие левое крыло демократов Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес, республиканцы Марко Рубио, Тед Круз, Рэнд Пол, Линдси Грэм и многие другие.Выступая на телевидении, они пытаются влиять на общественное мнение, предлагают новые идеи, не боясь пойти наперекор своим партиям. На днях западные СМИ облетела новость: "Конгресс и конкретно сенатор Круз добиваются санкций против "Северного потока — 2". Белый дом на это не идет. В ответ Круз мешает утвердить кандидатуры семи американских послов. А это вредит репутации США на международной арене.Но все же влияние отдельных персон на американскую политику не столь велико, уточняет Журавлева. В США решения — и внутренние, и внешнеполитические — принимаются коллективно. Участвуют в этом и президент, и его администрация, и конгресс."Лидеру важна поддержка его партии. А в ее интересах — протолкнуть законопроекты, которые помогли бы победить на очередных выборах. Тед Круз — активный республиканец, часто мелькает в СМИ. Но недостаточно быть заметным сенатором и располагать собственным электоратом для того, чтобы влиять на решения, принимаемые партией, конгрессом и тем более президентом. Важно, чтобы с вашей точкой зрения соглашались", — подчеркивает американист.Пришел и отменилОднако демократам и республиканцам все сложнее договариваться. К тому же, на них давят лоббисты. "Представители государственных и частных организаций просят включить в законопроект то, что им нужно, или убрать что-то. Бизнес играет большую роль в американской политике. Например, при обсуждении вопросов здравоохранения весомое слово за фармакологическими компаниями и организациями, выражающими интересы больниц и врачей", — объясняет в беседе с РИА Новости младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Анастасия Бунина.Если все-таки удалось прийти к компромиссу в одной из палат конгресса, другая должна принять законопроект. Тут есть свои рычаги давления. Например, депутаты могут не одобрить документ, отправить его на доработку или же вовсе убрать в долгий ящик. "У лидеров фракций есть расписание, по которому они должны рассматривать инициативы. Если документ им неинтересен, его просто не внесут в планы", — уточняет Бунина.Президент может принимать решения и самостоятельно, не согласовывая их с конгрессом, — издавать исполнительные указы. Но загвоздка в том, что их легко отменит следующий глава государства. Так и было в случае с Трампом. В первый же день президентства Байден подписал 17 указов, большинство из которых упразднили самые спорные директивы его предшественника. Одним росчерком пера перечеркивается все наследие уходящего политика — и следующий уже поостережется действовать единолично. Такая демократия.
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в мире, сша, джордж буш (младший), нэнси пелоси
08:00 17.10.2021 (обновлено: 08:07 17.10.2021)
 

За Байденом стоят другие. Кто на самом деле управляет Америкой

© REUTERS / Jonathan ErnstЗдание Капитолия в США
Здание Капитолия в США - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. Джозеф Байден остается одним из самых непопулярных американских президентов. Его политика не находит понимания, а любая ошибка или оговорка оказываются в центре внимания СМИ. Но власть первого лица в США в любом случае сильно ограничена. Большую роль играют конгресс, видные демократы и республиканцы. Продавливать решения за кулисами Белого дома могут и мощные команды лоббистов. В теневом управлении Вашингтона разбиралось РИА Новости.

Ускользающая популярность

Действия Байдена сейчас одобряют лишь треть американцев, и половина оценивают его работу отрицательно — таковы результаты исследования Квиннипэкского университета. Сказались миграционный кризис, провал в Афганистане, проблемы в экономике.
Байден настолько непопулярен, что даже его предшественник Дональд Трамп заглядывает на три года вперед, выражая готовность вновь побороться за Белый дом. Он считает нынешнего главу государства попросту недееспособным. Байдену вообще часто напоминают о возрасте (78 лет) и состоянии здоровья, подмечают его забывчивость или вялость. Ходили упорные слухи, что в реальности страной будет управлять вице-президент Камала Харрис.
Изначально основная обязанность второго лица в государстве сводилась к председательству в сенате и решению судьбы спорных законопроектов — а бывало такое редко. Однако со второй половины ХХ века вице-президенты стали полноценными политическими игроками. Гарри Трумэн включил своего зама в Совет национальной безопасности, Дуайт Эйзенхауэр отправил напарника в мировое турне почти на 70 дней, за которые тот успел пообщаться с несколькими десятками лидеров ближневосточных и азиатских стран. Уолтер Мондейл, вице-президент при Джимми Картере, присутствовал на закрытых брифингах с представителями разведки и участвовал в разработке "новой ядерной стратегии", направленной на затяжное противостояние с Советским Союзом.
© AFP 2021 / Mandel NganКупол Капитолия в Вашингтоне, США
Купол Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AFP 2021 / Mandel Ngan
Купол Капитолия в Вашингтоне, США
Джордж Буш — старший возглавил страну, отработав два срока вице-президентом в администрации Рональда Рейгана. А Дика Чейни, зама при Джордже Буше — младшем, и вовсе считали серым кардиналом. Он выступил за ввод войск в Афганистан и войну в Ираке, создал систему безопасности после теракта 11 сентября, одобрил пытки подозреваемых в терроризме. За тягу к власти и склонность к жестокости его, кстати, прозвали Дарт Вейдер.
Сам Байден, будучи замом при Бараке Обаме, фактически выполнял обязанности госсекретаря, чем раздражал Хиллари Клинтон. Курировал иракскую кампанию и украинский кризис, используя не только дипломатические каналы, но и личные связи. Майку Пенсу, работавшему с Дональдом Трампом, досталась роль миротворца, успокаивающего политиков как внутри страны, так и за ее пределами — после резких высказываний непосредственного начальника.

Разочаровавший напарник

Камалу Харрис во время предвыборной гонки считали едва ли не более влиятельной, чем ее босса. Демократы предсказывали успешный тандем. Республиканцы, в том числе и Трамп, говорили, что она будет править вместо Байдена. Но получилось наоборот: Белому дому порой приходится решать проблемы вице-президента.
Харрис не может похвастаться политическими успехами, редко появляется на публике и, по сообщениям СМИ, никак не наладит нормальную работу в собственном штабе — сотрудники просто бегут оттуда. "Там к людям относятся как к грязи", — сообщил Politico один из анонимных источников.
Справиться с поставленными задачами тоже не получается. Президент поручил Камале уладить ситуацию с бесконтрольным наплывом беженцев из Латинской Америки, продвигать вакцинацию от коронавируса и защищать избирательные права американцев — из-за обвинений в нарушениях на выборах обострился межпартийный раскол. Но миграционный кризис Харрис пока не по зубам, прививочная кампания топчется на месте. А законопроект о расширении избирательных прав заблокировали республиканцы.
© REUTERS / Leah Millis Вице-президент США Камала Харрис в Вашингтоне
Вице-президент США Камала Харрис в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Leah Millis
Вице-президент США Камала Харрис в Вашингтоне
Популярность вице-президента тает на глазах. Ей доверяли 50 процентов американцев, теперь — чуть больше 40. Ее упрекают в отсутствии политического чутья. Как пишут американские СМИ, недовольны ею и в Белом доме.

Влиятельные люди в американской политике

Третьим человеком в США после Байдена и Харрис считается спикер палаты представителей 81-летняя Нэнси Пелоси. Она известна и громкими политическими заявлениями, и радикальными действиями. Именно "мадам спикер", или "женщина, бросившая вызов Трампу", как ее называют в конгрессе, запустила третью в истории страны процедуру импичмента против президента США. Сейчас она активно поддерживает инициативы Байдена.
"Пелоси — очень влиятельная дама. Но ее не стоит переоценивать. В обеих партиях есть и другие ключевые фигуры: элита, видные сенаторы", — поясняет РИА Новости руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Виктория Журавлева.
У республиканцев выделяется лидер меньшинства в сенате Митч Макконелл, у демократов — лидер большинства Чак Шумер. А также сенаторы, в разное время баллотировавшиеся на пост президента и активно мелькающие в СМИ, — представляющие левое крыло демократов Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес, республиканцы Марко Рубио, Тед Круз, Рэнд Пол, Линдси Грэм и многие другие.
Выступая на телевидении, они пытаются влиять на общественное мнение, предлагают новые идеи, не боясь пойти наперекор своим партиям. На днях западные СМИ облетела новость: "Конгресс и конкретно сенатор Круз добиваются санкций против "Северного потока — 2". Белый дом на это не идет. В ответ Круз мешает утвердить кандидатуры семи американских послов. А это вредит репутации США на международной арене.
Но все же влияние отдельных персон на американскую политику не столь велико, уточняет Журавлева. В США решения — и внутренние, и внешнеполитические — принимаются коллективно. Участвуют в этом и президент, и его администрация, и конгресс.
© REUTERS / Evelyn HocksteinСенатор Тед Круз в Вашингтоне
Сенатор Тед Круз в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Сенатор Тед Круз в Вашингтоне
"Лидеру важна поддержка его партии. А в ее интересах — протолкнуть законопроекты, которые помогли бы победить на очередных выборах. Тед Круз — активный республиканец, часто мелькает в СМИ. Но недостаточно быть заметным сенатором и располагать собственным электоратом для того, чтобы влиять на решения, принимаемые партией, конгрессом и тем более президентом. Важно, чтобы с вашей точкой зрения соглашались", — подчеркивает американист.

Пришел и отменил

Однако демократам и республиканцам все сложнее договариваться. К тому же, на них давят лоббисты. "Представители государственных и частных организаций просят включить в законопроект то, что им нужно, или убрать что-то. Бизнес играет большую роль в американской политике. Например, при обсуждении вопросов здравоохранения весомое слово за фармакологическими компаниями и организациями, выражающими интересы больниц и врачей", — объясняет в беседе с РИА Новости младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Анастасия Бунина.
Если все-таки удалось прийти к компромиссу в одной из палат конгресса, другая должна принять законопроект. Тут есть свои рычаги давления. Например, депутаты могут не одобрить документ, отправить его на доработку или же вовсе убрать в долгий ящик. "У лидеров фракций есть расписание, по которому они должны рассматривать инициативы. Если документ им неинтересен, его просто не внесут в планы", — уточняет Бунина.
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Президент может принимать решения и самостоятельно, не согласовывая их с конгрессом, — издавать исполнительные указы. Но загвоздка в том, что их легко отменит следующий глава государства. Так и было в случае с Трампом. В первый же день президентства Байден подписал 17 указов, большинство из которых упразднили самые спорные директивы его предшественника. Одним росчерком пера перечеркивается все наследие уходящего политика — и следующий уже поостережется действовать единолично. Такая демократия.
 
В миреСШАДжордж Буш (младший)Нэнси Пелоси
 
 
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