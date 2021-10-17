https://ria.ru/20211017/ukraina-1754860207.html

Грандиозные планы: Украина улетит от нас в космос

Грандиозные планы: Украина улетит от нас в космос - РИА Новости, 17.10.2021

Грандиозные планы: Украина улетит от нас в космос

Украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T08:00

2021-10-17T08:00

2021-10-17T08:06

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Украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы".Законопроект предусматривает рост расходов на космос — по сути, в 100 раз! Причем не в каком-то отдаленном будущем, а уже с конца нынешнего года.Подобные метаморфозы в бюджетном планировании, мягко говоря, необычны, но Украина особенное государство. Как сформулировал нынешний ее президент — государство в смартфоне.Немалые для нищего аграрного государства деньги, которые планируется направить на недешевую сферу человеческой деятельности, по версии авторов инициативы, должны привести к прорывным результатам. Но, скорее всего, прорывные результаты останутся только на бумаге. Ну или в смартфоне — раз уж этот гаджет так приглянулся Владимиру Зеленскому.Расходы на космос планируется увеличить с нынешних 95 миллионов до 10,2 миллиарда гривен (почти 400 миллионов долларов) в год. С учетом того что 60 процентов предлагаемых ежегодных "космических" расходов предусматривают внебюджетное происхождение, по части бюджетного рост тоже впечатляющий, а деньги для украинского бюджета (150 миллионов долларов в год) немалые.Кстати, о внебюджетных источниках. В пояснительной записке и ряде других документов, идущих в одном комплекте с законопроектом, неоднократно указывается, что общая сумма финансирования программы должна составить 40,8 миллиарда гривен, из которых 15,8 миллиарда — финансирование из государственного бюджета. Указание же источников внебюджетного финансирования (или хотя бы намеков на них) отсутствует напрочь. Авторы ограничиваются лишь стандартным набором слов: финансирование производится из "источников, не запрещенных законодательством". Рискнем предположить, что это будет за источник, и почти наверняка не ошибемся: кредиты под гарантии государства. То есть в конечном счете — те же бюджетные расходы, но которые отразятся на бюджете в виде необходимости обслуживания и погашения кредитов.Планы при этом грандиозные.Уже до конца нынешнего года планируется запустить 180-килограммовый спутник оптико-электронного наблюдения Земли "Сич-2-1". Он представляет собой несколько улучшенную версию спутника "Сич-2", который был отправлен в космос с пусковой базы Ясный в Оренбургской области России в августе 2011 года. Несмотря на гарантийный срок эксплуатации в пять лет, уже к декабрю 2012-го связь с ним была утеряна."Сич-2-1" имеет разрешение восемь метров, что было бы достижением для прошлого века. Нынче же спутники обеспечивают разрешение 30 сантиметров. Еще фееричнее то, что информация, которую будет он собирать, не имеет никакой ценности: этим давно занимаются французские спутники Sentinel-2, их данные доступны бесплатно.Запуск якобы будет осуществлен с помощью ракетоносителя Falcon 9 за символический миллион долларов. Однако до конца верить информации украинских народных депутатов рискованно.Дальше будет еще смешнее."Мелочи" наподобие создания командно-измерительной и приемной станции на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" или создания станции сопряжения низкоорбитальных спутниковых систем широкополосного доступа в Интернет пропустим — перейдем сразу к главному.К 2024-2025 годам Украина всерьез рассчитывает иметь сразу три (!) рабочих ракетных комплекса — в легком, среднем и тяжелом классах. Соответственно, "Циклон-1", "Циклон-4М" и "Зенит-7Н".Первым в 2024 году должен полететь "Циклон-4М", который знаменит тем, что на его прародителе "Циклоне-4" распилили сотни миллионов долларов. К тому же Украина сумела втянуть в эту авантюру Бразилию. "Циклон-4" должен был стать доработанной версией трехступенчатой ракеты "Циклон-3", которая была создана в СССР и летала с 1977 по 2009 год. Соглашение между Украиной и Бразилией по проекту "Циклон-4" подписали еще в 2003-м при Кучме. Украина должна была построить ракету и стартовый стол. Бразилия предоставляла свой экваториальный космодром Алькантара. Изначально предполагалось, что ракета полетит в 2006 году. Но не полетела никогда. Реальное финансирование проекта со стороны государства началось только после прихода к власти в Киеве Виктора Януковича в 2010 году. Было выделено около 150 миллионов долларов (30 процентов от необходимой суммы), ракетоноситель был построен на восемь процентов. После Майдана дело закончилось тем, что уставшая ждать Бразилия в 2015 году из проекта вышла.Теперь не имеющая своего космодрома Украина рассчитывает запускать уже "Циклон-4М" со строящегося канадского космодрома в Новой Шотландии. Кстати, от прародителя "Циклон-4М" отличается радикально. Теперь в ней будет две ступени: первая от "Зенита-2" и третья от "Циклона-4". Ракета должна была полететь в 2020 году, но постепенно срок отложился до 2024 года, а перспективы остаются туманными.Ракетоноситель легкого класса — трехступенчатый "Циклон-1" — находится еще только на стадии проектирования. Дело не дошло даже до рассмотрения возможных мест запуска. Старт ракетоносителя в 2025 году представляется практически невероятным.Наконец, "Зенит-7Н" — это вообще "сферический конь в вакууме". О ракете ничего не известно, не упоминается она и на сайте завода "Южмаш". Скорее всего, должна стать идейным наследником "Зенита-2" и "Зенита-3" в разных модификациях. Но тут все совсем несерьезно, начиная с того, что ракетоносители "Зенит" более чем на 70 процентов состояли из российских комплектующих.Кстати, еще один внятно не изложенный нюанс: кто будет заниматься проектированием и постройкой всего перечисленного добра. Инженерные коллективы "Южмаша" и многих смежных предприятий давно несли серьезные потери, а в последние годы простоев ситуация только усугубилась. Однако с рабочими кадрами все обстоит еще хуже. При этом авторы законопроекта собираются организовывать космические прорывы, обещая платить зарплаты в размере 110-120 процентов от среднеукраинской. То есть в среднем что-то около 580 долларов — с учетом зарплат инженерного и руководящего персонала.Нет ни малейших сомнений, что практически ни одна из намеченных целей достигнута не будет. Как говорится, не взлетит. Разве что кроме отправки в космос откровенного хлама в виде спутника "Сич-2-1". Но вот если результаты программы останутся лишь на бумаге (или, как указывалось выше, в смартфоне), то деньги будут освоены самые настоящие.А в условиях нищей страны с деградирующей экономикой сделано это может быть только за счет сокращения расходов на социалку, образование и так далее. Однако Зеленский и его окружение настолько прочно переселились в альтернативную реальность, что, не ровен час, начнут строить планы покорения соседних галактик.Но это ничего: ведь после Майдана украинский народ в любой момент может собрать вече и сменить власть.

https://ria.ru/20210905/ukraina-1748705420.html

https://ria.ru/20210830/ukraina-1747743692.html

https://ria.ru/20210823/ukraina-1746762588.html

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

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авторы, колумнисты - авторы, украина, владимир зеленский, южмаш, космос