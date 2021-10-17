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Учительница напилась водки прямо на уроке и избила двух второклассниц
Украинская учительница напилась водки в школе и побила двух второклассниц - РИА Новости, 17.10.2021
Учительница напилась водки прямо на уроке и избила двух второклассниц
В Днепре учительница в состоянии алкогольного опьянения ударила двух второклассниц, сообщила в Facebook мама одной из учащихся класса. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T07:01
2021-10-17T07:01
в мире
происшествия
украина
днепр (город)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Днепре учительница в состоянии алкогольного опьянения ударила двух второклассниц, сообщила в Facebook мама одной из учащихся класса.Она уточнила, что учителя уже уволили, но при этом, по словам женщины, в учебном заведении и раньше знали о проблемах преподавателя с алкоголем, так как именно по этой причине она потеряла место работы в предыдущей школе.Как утверждает мать девочки, администрация учебного заведения скрывала пагубную привычку учителя из-за нехватки педагогических кадров в городе.
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в мире, происшествия, украина, днепр (город)
07:01 17.10.2021
 
Украинская учительница напилась водки в школе и побила двух второклассниц

В украинском Днепре учительница напилась водки прямо в школе и ударила двух второклассниц

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Днепре учительница в состоянии алкогольного опьянения ударила двух второклассниц, сообщила в Facebook мама одной из учащихся класса.

"Вчера, со слов детей 2 "В" класса, и моей дочери в частности, учитель пила водку в течение рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать. Плюс к этому она ударила двух девочек по голове, якобы за то, что они писали не "там, где нужно", а на третью чуть не упала", — рассказала женщина.

Она уточнила, что учителя уже уволили, но при этом, по словам женщины, в учебном заведении и раньше знали о проблемах преподавателя с алкоголем, так как именно по этой причине она потеряла место работы в предыдущей школе.
Как утверждает мать девочки, администрация учебного заведения скрывала пагубную привычку учителя из-за нехватки педагогических кадров в городе.
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