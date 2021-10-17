https://ria.ru/20211017/uchitel-1754901703.html

Учительница напилась водки прямо на уроке и избила двух второклассниц

Украинская учительница напилась водки в школе и побила двух второклассниц - РИА Новости, 17.10.2021

Учительница напилась водки прямо на уроке и избила двух второклассниц

В Днепре учительница в состоянии алкогольного опьянения ударила двух второклассниц, сообщила в Facebook мама одной из учащихся класса. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T07:01

2021-10-17T07:01

2021-10-17T07:01

в мире

происшествия

украина

днепр (город)

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Днепре учительница в состоянии алкогольного опьянения ударила двух второклассниц, сообщила в Facebook мама одной из учащихся класса.Она уточнила, что учителя уже уволили, но при этом, по словам женщины, в учебном заведении и раньше знали о проблемах преподавателя с алкоголем, так как именно по этой причине она потеряла место работы в предыдущей школе.Как утверждает мать девочки, администрация учебного заведения скрывала пагубную привычку учителя из-за нехватки педагогических кадров в городе.

https://ria.ru/20210906/tatarstan-1748905573.html

украина

днепр (город)

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2021

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в мире, происшествия, украина, днепр (город)