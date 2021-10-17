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Учительница напилась водки прямо на уроке и избила двух второклассниц
Украинская учительница напилась водки в школе и побила двух второклассниц - РИА Новости, 17.10.2021
Учительница напилась водки прямо на уроке и избила двух второклассниц
В Днепре учительница в состоянии алкогольного опьянения ударила двух второклассниц, сообщила в Facebook мама одной из учащихся класса. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T07:01
2021-10-17T07:01
2021-10-17T07:01
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Днепре учительница в состоянии алкогольного опьянения ударила двух второклассниц, сообщила в Facebook мама одной из учащихся класса.Она уточнила, что учителя уже уволили, но при этом, по словам женщины, в учебном заведении и раньше знали о проблемах преподавателя с алкоголем, так как именно по этой причине она потеряла место работы в предыдущей школе.Как утверждает мать девочки, администрация учебного заведения скрывала пагубную привычку учителя из-за нехватки педагогических кадров в городе.
https://ria.ru/20210906/tatarstan-1748905573.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, происшествия, украина, днепр (город)
Украинская учительница напилась водки в школе и побила двух второклассниц
В украинском Днепре учительница напилась водки прямо в школе и ударила двух второклассниц