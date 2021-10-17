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В Тюмени задержали пенсионера, который с ножом преследовал двух школьников
В Тюмени задержали пенсионера, который с ножом преследовал двух школьников - РИА Новости, 17.10.2021
В Тюмени задержали пенсионера, который с ножом преследовал двух школьников
Полиция в Тюмени задержала мужчину, который с ножом преследовал двух школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тюмени. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T17:51
2021-10-17T17:51
2021-10-17T17:51
происшествия
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тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 17 окт - РИА Новости. Полиция в Тюмени задержала мужчину, который с ножом преследовал двух школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тюмени.На опубликованном в интернете видео с камер наружного наблюдения видно, как вооруженный ножом мужчина сначала идет, а потом бежит по тротуару вслед за двумя школьниками. В городской полиции РИА Новости пояснили, что инцидент произошел в районе дома №8 на улице Голышева, полицию вызвали прохожие."Сообщение в полицию поступило 13 октября около двух часов дня. На место немедленно прибыли сотрудники полиции, задержали подозрительного мужчину и доставили его в 6 отдел полиции. Доставленным оказался ранее судимый 69-летний пенсионер. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нож, который был при нем, изъят", - сообщили в УМВД России по Тюмени.В СУСК по Тюменской области заявили, что по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210915/voronezh-1750149963.html
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происшествия, тюмень, тюменская область
В Тюмени задержали пенсионера, который с ножом преследовал двух школьников
Полиция в Тюмени задержала пенсионера, который с ножом преследовал двух школьников