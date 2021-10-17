https://ria.ru/20211017/turisty-1754938165.html

В посольстве призвали не додумывать детали гибели туристов в Албании

В посольстве призвали не додумывать детали гибели туристов в Албании - РИА Новости, 17.10.2021

В посольстве призвали не додумывать детали гибели туристов в Албании

Измышления о том, что погибшие в Албании россияне были пьяны или под воздействием наркотиков, оскорбительны и не имеют под собой оснований, заявили РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T17:46

2021-10-17T17:46

2021-10-17T17:53

албания

тирана (город)

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БЕЛГРАД, 17 окт — РИА Новости. Измышления о том, что погибшие в Албании россияне были пьяны или под воздействием наркотиков, оскорбительны и не имеют под собой оснований, заявили РИА Новости в посольстве в Тиране."Это пустые измышления, задевающие честь погибших. Ничего подобного полиция не подтверждает, экспертиза только проводится", — сказали в дипмиссии.Ранее посольство подтвердило факт гибели Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова. Консульский отдел находится в постоянном контакте с полицией и выясняет обстоятельства произошедшего.Дипломаты подчеркнули, что рассчитывают на тщательное расследование причин смерти россиян. Родственников погибших известили, тела отправят на родину.Вечером 15 октября четырех россиян нашли мертвыми в сауне отеля Gloria в деревне Керрет округа Кавая. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье.

https://ria.ru/20211016/sauna-1754848456.html

https://ria.ru/20211017/gibel-1754897442.html

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албания, тирана (город), здоровье - общество, туристы, россия, гибель россиян в албанском отеле, новости - туризм