https://ria.ru/20211017/turisty-1754938165.html
В посольстве призвали не додумывать детали гибели туристов в Албании
В посольстве призвали не додумывать детали гибели туристов в Албании - РИА Новости, 17.10.2021
В посольстве призвали не додумывать детали гибели туристов в Албании
Измышления о том, что погибшие в Албании россияне были пьяны или под воздействием наркотиков, оскорбительны и не имеют под собой оснований, заявили РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T17:46
2021-10-17T17:46
2021-10-17T17:53
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тирана (город)
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гибель россиян в албанском отеле
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новости - туризм
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БЕЛГРАД, 17 окт — РИА Новости. Измышления о том, что погибшие в Албании россияне были пьяны или под воздействием наркотиков, оскорбительны и не имеют под собой оснований, заявили РИА Новости в посольстве в Тиране."Это пустые измышления, задевающие честь погибших. Ничего подобного полиция не подтверждает, экспертиза только проводится", — сказали в дипмиссии.Ранее посольство подтвердило факт гибели Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова. Консульский отдел находится в постоянном контакте с полицией и выясняет обстоятельства произошедшего.Дипломаты подчеркнули, что рассчитывают на тщательное расследование причин смерти россиян. Родственников погибших известили, тела отправят на родину.Вечером 15 октября четырех россиян нашли мертвыми в сауне отеля Gloria в деревне Керрет округа Кавая. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье.
https://ria.ru/20211016/sauna-1754848456.html
https://ria.ru/20211017/gibel-1754897442.html
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албания, тирана (город), здоровье - общество, туристы, россия, гибель россиян в албанском отеле, новости - туризм
17:46 17.10.2021 (обновлено: 17:53 17.10.2021)
В посольстве призвали не додумывать детали гибели туристов в Албании
В посольстве России в Албании раскритиковали попытки додумать детали гибели туристов