https://ria.ru/20211017/sneg-1754893606.html

Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег

Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег - РИА Новости, 17.10.2021

Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег

Мокрый снег может выпасть в центре Европейской России уже во вторник, 19 октября, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T00:14

2021-10-17T00:14

2021-10-17T09:58

общество

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мокрый снег может выпасть в центре Европейской России уже во вторник, 19 октября, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, 17 и 18 октября будет довольно тепло: температура на один-два градуса превысит средние многолетние значения. Днем воздух прогреется до восьми-десяти градусов, но затем сильно похолодает.Он пояснил, что это связано с циклоном, несущим холодные массы с севера.Вот вторник и среду будет от двух до семи градусов — на два градуса ниже нормы. А затем вынос теплых воздушных масс приведет к значительному повышению температуры: в четверг и в пятницу днем будет от девяти до 14, а ночью — восемь-десять. Затем опять последует заметное похолодание: к концу недели ожидается около нуля.

https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

москва

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2021

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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода