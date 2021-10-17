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Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег - РИА Новости, 17.10.2021
Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Мокрый снег может выпасть в центре Европейской России уже во вторник, 19 октября, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T00:14
2021-10-17T00:14
2021-10-17T09:58
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мокрый снег может выпасть в центре Европейской России уже во вторник, 19 октября, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, 17 и 18 октября будет довольно тепло: температура на один-два градуса превысит средние многолетние значения. Днем воздух прогреется до восьми-десяти градусов, но затем сильно похолодает.Он пояснил, что это связано с циклоном, несущим холодные массы с севера.Вот вторник и среду будет от двух до семи градусов — на два градуса ниже нормы. А затем вынос теплых воздушных масс приведет к значительному повышению температуры: в четверг и в пятницу днем будет от девяти до 14, а ночью — восемь-десять. Затем опять последует заметное похолодание: к концу недели ожидается около нуля.
https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html
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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода
00:14 17.10.2021 (обновлено: 09:58 17.10.2021)
Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в Европейской России первый снег выпадет во вторник