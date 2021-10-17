18:38 17.10.2021 (обновлено: 18:42 17.10.2021)
Умер выдающийся итальянский абстракционист Акилле Перилли
Выдающийся мастер итальянского абстракционизма Акилле Перилли умер на 95-м году жизни
© Фото : фотография со страницы Achille Perilli в FacebookИтальянский художник, скульптор Акилле Перилли
РИМ, 17 окт – РИА Новости. Выдающийся представитель послевоенного итальянского абстракционизма, художник Акилле Перилли скончался в воскресенье в городе Орвието на 95-м году жизни, сообщил новостной телеканал SkyTg24.
Соболезнования по случаю кончины Перилли выразил министр культуры Италии Дарио Франческини, который назвал живописца "великим мастером итальянского абстракционизма, художником невозможной и иррациональной геометрии" в сообщении, распространенном министерством.
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Перилли родился в Риме 28 января 1927 года. Поступил на филологический факультет столичного университета, учился у знаменитого историка искусств Лионелло Вентури, под руководством которого защитил работу о крупнейшем метафизике живописи Джорджо де Кирико. В Экспериментальном центре кинематографии познакомился с литературоведом и славистом Анджело Марией Рипеллино, благодаря которому заинтересовался русским авангардом.
В 1947 году участвовал в создании манифеста арт-объединения Forma 1, участники которого искали свой путь на стыке господствовавших тогда в искусстве абстракционизма и реализма. При этом в абстракционизме они видели символ свободы не только в плане самовыражения, но также и в культурном и социальном смысле.
Первая персональная выставка Перилли состоялась в 1956 году в Палаццо Строцци во Флоренции. Затем его выставки проходили по всем миру, вызывая интерес широкой публики. Многие его произведения представлены в крупных частных и государственных коллекциях.
В декабре 2018 года в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа впервые в России открылась выставка работ художника под названием "Абстракционизм в Италии. Акилле Перилли". В нее вошли 35 работ, написанных в разные периоды творчества и принадлежащих римскому музею Умберто Мастроянни.