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Вучич собирается выступить на русском языке в Госдуме
Вучич собирается выступить на русском языке в Госдуме - РИА Новости, 17.10.2021
Вучич собирается выступить на русском языке в Госдуме
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе предстоящего визита в РФ планирует выступить в Госдуме и на ТВ на русском языке. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T16:59
2021-10-17T17:17
в мире
сербия
владимир путин
александр вучич
россия
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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе предстоящего визита в РФ планирует выступить в Госдуме и на ТВ на русском языке.Глава сербского государства заявил ранее, что предварительная дата его встречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября в Москве.В воскресенье Вучич посетил гимназию в районе Земун сербской столицы, которую окончил в свое время. Там он встретился с руководством учебного заведения и со своей классной руководительницей, преподавателем русского языка Ириной Галкиной, проработавшей в гимназии 37 лет.Как сообщил РИА Новости глава сербского МИД Никола Селакович, ожидается, что тема энергетики станет одной из основных на предстоящей встрече президентов Сербии и России. Вучич ранее также сказал, что надеется обсудить с президентом РФ благоприятные цены на газ.
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в мире, сербия, владимир путин, александр вучич, россия
16:59 17.10.2021 (обновлено: 17:17 17.10.2021)
 
Вучич собирается выступить на русском языке в Госдуме

Вучич в ходе визита в Москву планирует выступить в Госдуме на русском языке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе предстоящего визита в РФ планирует выступить в Госдуме и на ТВ на русском языке.
Глава сербского государства заявил ранее, что предварительная дата его встречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября в Москве.
В воскресенье Вучич посетил гимназию в районе Земун сербской столицы, которую окончил в свое время. Там он встретился с руководством учебного заведения и со своей классной руководительницей, преподавателем русского языка Ириной Галкиной, проработавшей в гимназии 37 лет.
"И сейчас каждый второй день у меня занятия по русскому языку для улучшения знаний… Буду выступать в Государственной Думе и на российском телевидении, впервые на русском языке. Вы посмотрите и сообщите мне, если что не так", - обратился он к преподавательнице.
Как сообщил РИА Новости глава сербского МИД Никола Селакович, ожидается, что тема энергетики станет одной из основных на предстоящей встрече президентов Сербии и России. Вучич ранее также сказал, что надеется обсудить с президентом РФ благоприятные цены на газ.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 14:39
Вучич надеется обсудить с Путиным цены на газ
 
В миреСербияВладимир ПутинАлександр ВучичРоссия
 
 
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