16:59 17.10.2021 (обновлено: 17:17 17.10.2021)
Вучич собирается выступить на русском языке в Госдуме
Вучич в ходе визита в Москву планирует выступить в Госдуме на русском языке
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич
БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе предстоящего визита в РФ планирует выступить в Госдуме и на ТВ на русском языке.
Глава сербского государства заявил ранее, что предварительная дата его встречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября в Москве.
В воскресенье Вучич посетил гимназию в районе Земун сербской столицы, которую окончил в свое время. Там он встретился с руководством учебного заведения и со своей классной руководительницей, преподавателем русского языка Ириной Галкиной, проработавшей в гимназии 37 лет.
"И сейчас каждый второй день у меня занятия по русскому языку для улучшения знаний… Буду выступать в Государственной Думе и на российском телевидении, впервые на русском языке. Вы посмотрите и сообщите мне, если что не так", - обратился он к преподавательнице.
Как сообщил РИА Новости глава сербского МИД Никола Селакович, ожидается, что тема энергетики станет одной из основных на предстоящей встрече президентов Сербии и России. Вучич ранее также сказал, что надеется обсудить с президентом РФ благоприятные цены на газ.
15 октября, 14:39Вучич надеется обсудить с Путиным цены на газ