https://ria.ru/20211017/serbiya-1754935428.html

Вучич собирается выступить на русском языке в Госдуме

Вучич собирается выступить на русском языке в Госдуме - РИА Новости, 17.10.2021

Вучич собирается выступить на русском языке в Госдуме

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе предстоящего визита в РФ планирует выступить в Госдуме и на ТВ на русском языке. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T16:59

2021-10-17T16:59

2021-10-17T17:17

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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе предстоящего визита в РФ планирует выступить в Госдуме и на ТВ на русском языке.Глава сербского государства заявил ранее, что предварительная дата его встречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября в Москве.В воскресенье Вучич посетил гимназию в районе Земун сербской столицы, которую окончил в свое время. Там он встретился с руководством учебного заведения и со своей классной руководительницей, преподавателем русского языка Ириной Галкиной, проработавшей в гимназии 37 лет.Как сообщил РИА Новости глава сербского МИД Никола Селакович, ожидается, что тема энергетики станет одной из основных на предстоящей встрече президентов Сербии и России. Вучич ранее также сказал, что надеется обсудить с президентом РФ благоприятные цены на газ.

https://ria.ru/20211015/gaz-1754743585.html

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в мире, сербия, владимир путин, александр вучич, россия