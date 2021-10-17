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На Сахалине более 11 тысяч человек остались без электричества
На Сахалине более 11 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 17.10.2021
На Сахалине более 11 тысяч человек остались без электричества
Более 11 тысяч человек на Сахалине остались без электроснабжения из-за непогоды, идут восстановительные работы, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T14:25
2021-10-17T14:49
происшествия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сахалин
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МОСКВА 16 окт РИА Новости. Более 11 тысяч человек на Сахалине остались без электроснабжения из-за непогоды, идут восстановительные работы, сообщает Минэнерго РФ.Ранее в воскресенье пресс-служба губернатора области Валерия Лимаренко сообщила, что город Оха и несколько сел на севере Сахалина оказались полностью обесточенными из-за циклона, обрушившегося на остров в воскресенье.
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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сахалин
14:25 17.10.2021 (обновлено: 14:49 17.10.2021)
 
На Сахалине более 11 тысяч человек остались без электричества

Минэнерго: более 11 тысяч человек на Сахалине остались без электричества из-за непогоды

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДеревья
Деревья - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА 16 окт РИА Новости. Более 11 тысяч человек на Сахалине остались без электроснабжения из-за непогоды, идут восстановительные работы, сообщает Минэнерго РФ.

"Минэнерго держит на особом контроле восстановление электроснабжения на Сахалине, нарушенного из-за непогоды. Количество отключённых потребителей составляет порядка 11,5 тысячи человек" - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье пресс-служба губернатора области Валерия Лимаренко сообщила, что город Оха и несколько сел на севере Сахалина оказались полностью обесточенными из-за циклона, обрушившегося на остров в воскресенье.
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ПроисшествияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Сахалин
 
 
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