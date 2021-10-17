https://ria.ru/20211017/sakhalin-1754910007.html

На Сахалине город Оха полностью остался без света

На Сахалине город Оха полностью остался без света - РИА Новости, 17.10.2021

На Сахалине город Оха полностью остался без света

Город Оха и несколько сел на севере Сахалина оказались полностью обесточенными из-за циклона, обрушившегося на остров в воскресенье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T10:12

2021-10-17T10:12

2021-10-17T10:12

происшествия

оха

валерий лимаренко

некрасовка

восточный

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт - РИА Новости. Город Оха и несколько сел на севере Сахалина оказались полностью обесточенными из-за циклона, обрушившегося на остров в воскресенье, сообщает пресс-служба губернатора области Валерия Лимаренко."Разгул стихии оставил без света часть Охинского района: села Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво, Лагури... По городу произошло полное отключение электроэнергии. На ТЭЦ в связи со снижением нагрузки отключились все линии", - говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе, основная причина массовых отключений - постоянный перехлест проводов. Сейчас в районе отмечается ураганный ветер, в городе - до 25 метров в секунду, на побережьях - до 30 метров в секунду."Это нестандартная ситуация, ветер квалифицируется как "ураганный", - отмечают в правительстве.Всего на ликвидации аварийных ситуаций на сетях работают специалисты Охинских электрических сетей: 4 бригады - 15 человек, 5 единиц техники, 3 человека административного персонала."Специалисты подчеркивают: в данной ситуации для полного и стабильного восстановления электроснабжения необходимо ждать снижения порывов ветра. Прогнозно - с 20.00 (12.00 мск) ожидается уменьшение скорости ветра. Тогда можно будет говорить о восстановлении света в домах", - сообщили в правительстве.Ранее сообщалось, что в воскресенье от циклона пострадал и соседний Александровск-Сахалинский район. Там из-за мощных порывов ветра повалило несколько электрических столбов, деревьев, сорвало кровли, в том числе со школы и политехнического центра. Под обломками одной из кровель погибли мужчина и женщина. Без электричества остались 13 населенных пунктов.

https://ria.ru/20211017/sakhalin-1754901358.html

https://ria.ru/20211016/mchs-1754840026.html

оха

некрасовка

восточный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оха, валерий лимаренко, некрасовка, восточный