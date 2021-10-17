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https://ria.ru/20211017/sakhalin-1754910007.html
На Сахалине город Оха полностью остался без света
На Сахалине город Оха полностью остался без света - РИА Новости, 17.10.2021
На Сахалине город Оха полностью остался без света
Город Оха и несколько сел на севере Сахалина оказались полностью обесточенными из-за циклона, обрушившегося на остров в воскресенье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T10:12
2021-10-17T10:12
происшествия
оха
валерий лимаренко
некрасовка
восточный
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт - РИА Новости. Город Оха и несколько сел на севере Сахалина оказались полностью обесточенными из-за циклона, обрушившегося на остров в воскресенье, сообщает пресс-служба губернатора области Валерия Лимаренко."Разгул стихии оставил без света часть Охинского района: села Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво, Лагури... По городу произошло полное отключение электроэнергии. На ТЭЦ в связи со снижением нагрузки отключились все линии", - говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе, основная причина массовых отключений - постоянный перехлест проводов. Сейчас в районе отмечается ураганный ветер, в городе - до 25 метров в секунду, на побережьях - до 30 метров в секунду."Это нестандартная ситуация, ветер квалифицируется как "ураганный", - отмечают в правительстве.Всего на ликвидации аварийных ситуаций на сетях работают специалисты Охинских электрических сетей: 4 бригады - 15 человек, 5 единиц техники, 3 человека административного персонала."Специалисты подчеркивают: в данной ситуации для полного и стабильного восстановления электроснабжения необходимо ждать снижения порывов ветра. Прогнозно - с 20.00 (12.00 мск) ожидается уменьшение скорости ветра. Тогда можно будет говорить о восстановлении света в домах", - сообщили в правительстве.Ранее сообщалось, что в воскресенье от циклона пострадал и соседний Александровск-Сахалинский район. Там из-за мощных порывов ветра повалило несколько электрических столбов, деревьев, сорвало кровли, в том числе со школы и политехнического центра. Под обломками одной из кровель погибли мужчина и женщина. Без электричества остались 13 населенных пунктов.
https://ria.ru/20211017/sakhalin-1754901358.html
https://ria.ru/20211016/mchs-1754840026.html
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происшествия, оха, валерий лимаренко, некрасовка, восточный
10:12 17.10.2021
 
На Сахалине город Оха полностью остался без света

На севере Сахалина город Оха полностью остался без света из-за циклона

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМыс Три камня на острове Сахалин
Мыс Три камня на острове Сахалин - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт - РИА Новости. Город Оха и несколько сел на севере Сахалина оказались полностью обесточенными из-за циклона, обрушившегося на остров в воскресенье, сообщает пресс-служба губернатора области Валерия Лимаренко.
"Разгул стихии оставил без света часть Охинского района: села Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво, Лагури... По городу произошло полное отключение электроэнергии. На ТЭЦ в связи со снижением нагрузки отключились все линии", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
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Житель Сахалина погиб под обломками крыши, снесенной ветром
Как пояснили в пресс-службе, основная причина массовых отключений - постоянный перехлест проводов. Сейчас в районе отмечается ураганный ветер, в городе - до 25 метров в секунду, на побережьях - до 30 метров в секунду.
"Это нестандартная ситуация, ветер квалифицируется как "ураганный", - отмечают в правительстве.
Всего на ликвидации аварийных ситуаций на сетях работают специалисты Охинских электрических сетей: 4 бригады - 15 человек, 5 единиц техники, 3 человека административного персонала.
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Вчера, 09:13
Жителей Сахалина предупредили о риске подтоплений из-за шторма
"Специалисты подчеркивают: в данной ситуации для полного и стабильного восстановления электроснабжения необходимо ждать снижения порывов ветра. Прогнозно - с 20.00 (12.00 мск) ожидается уменьшение скорости ветра. Тогда можно будет говорить о восстановлении света в домах", - сообщили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в воскресенье от циклона пострадал и соседний Александровск-Сахалинский район. Там из-за мощных порывов ветра повалило несколько электрических столбов, деревьев, сорвало кровли, в том числе со школы и политехнического центра. Под обломками одной из кровель погибли мужчина и женщина. Без электричества остались 13 населенных пунктов.
 
ПроисшествияОхаВалерий ЛимаренкоНекрасовкавосточный
 
 
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