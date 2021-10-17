https://ria.ru/20211017/sakhalin-1754901358.html
Житель Сахалина погиб под обломками крыши, снесенной ветром
Житель Сахалина погиб под обломками крыши, снесенной ветром - РИА Новости, 17.10.2021
Житель Сахалина погиб под обломками крыши, снесенной ветром
Один человек погиб, ещё один пострадал, попав под обломки снесенной ветром крыши дома в Александровске-Сахалинском, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T06:25
2021-10-17T06:25
2021-10-17T07:32
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
александровск-сахалинский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт - РИА Новости. Один человек погиб, ещё один пострадал, попав под обломки снесенной ветром крыши дома в Александровске-Сахалинском, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Сахалинской области.По данным пресс-службы, ситуация в районе находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Идут восстановительные работы.В городской округ выехала совместная оперативная группа главного управления МЧС России по Сахалинской области и регионального агентства по делам ГО и ЧС. По поручению губернатора туда отправятся руководитель фонда капитального ремонта и заместитель министра ЖКХ области для помощи муниципалитету в ликвидации последствий."Александровск-Сахалинский район оказался под действием сильного циклона. В результате порывов ветра, достигавших 20 метров в секунду, повредило кровли на нескольких зданиях, в том числе на школе и политехническом центре. Произошло падение 10 деревьев, 8 столбов линий электропередач", - говорится в сообщении.По информации властей, без света остались 13 населенных пунктов, это 1853 человека, 965 домов, 47 социально значимых объектов, 12 котельных."Больница, школа-интернат, дом престарелых и котельные запитаны от резервных источников питания, запас топлива - на семь суток. Теплоснабжение сейчас восстановлено, постепенно повышается температура теплоносителя в системе", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211016/mchs-1754840026.html
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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, александровск-сахалинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
06:25 17.10.2021 (обновлено: 07:32 17.10.2021)
Житель Сахалина погиб под обломками крыши, снесенной ветром
Житель города Александровск-Сахалинский погиб под обломками крыши, снесенной ветром
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 окт - РИА Новости.
Один человек погиб, ещё один пострадал, попав под обломки снесенной ветром крыши дома в Александровске-Сахалинском, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Сахалинской области
.
"Валерий Лимаренко поручил оказать помощь семье погибшего и пострадавшим во время циклона в Александровске-Сахалинском. По предварительным данным, под обломками кровли погиб один человек, еще один пострадал. Сейчас устанавливаются личности жителей Александровска-Сахалинского", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ситуация в районе находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Идут восстановительные работы.
В городской округ выехала совместная оперативная группа главного управления МЧС России
по Сахалинской области и регионального агентства по делам ГО и ЧС. По поручению губернатора туда отправятся руководитель фонда капитального ремонта и заместитель министра ЖКХ области для помощи муниципалитету в ликвидации последствий.
"Александровск-Сахалинский район оказался под действием сильного циклона. В результате порывов ветра, достигавших 20 метров в секунду, повредило кровли на нескольких зданиях, в том числе на школе и политехническом центре. Произошло падение 10 деревьев, 8 столбов линий электропередач", - говорится в сообщении.
По информации властей, без света остались 13 населенных пунктов, это 1853 человека, 965 домов, 47 социально значимых объектов, 12 котельных.
"Больница, школа-интернат, дом престарелых и котельные запитаны от резервных источников питания, запас топлива - на семь суток. Теплоснабжение сейчас восстановлено, постепенно повышается температура теплоносителя в системе", - сообщили в пресс-службе.