Саакашвили трудно передвигаться, заявил его личный врач
Врач Кипшидзе: Саакашвили трудно передвигаться, но госпитализация пока не нужна
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
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ТБИЛИСИ, 17 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает в тюрьме 17-й день, физически ослаб, но необходимости в срочной госпитализации пока нет, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.
"Я советую назначить консилиум раньше вторника, чтобы врачи обсудили дальнейшие шаги. Надо ли его переводить в госпиталь, какие минералы дать и так далее... У него отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться. Необходимости в госпитализации в эти минуты нет. Но посмотрим, как будет дальше", - сообщил Кипшидзе журналистам.
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Врач добавил, что морально Саакашвили тверд и силен, прекращать голодовку не собирается.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.