https://ria.ru/20211017/saakashvili-1754940046.html

Саакашвили трудно передвигаться, заявил его личный врач

Саакашвили трудно передвигаться, заявил его личный врач - РИА Новости, 17.10.2021

Саакашвили трудно передвигаться, заявил его личный врач

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает в тюрьме 17-й день, физически ослаб, но необходимости в срочной госпитализации пока нет, заявил его... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T18:04

2021-10-17T18:04

2021-10-17T18:04

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает в тюрьме 17-й день, физически ослаб, но необходимости в срочной госпитализации пока нет, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе."Я советую назначить консилиум раньше вторника, чтобы врачи обсудили дальнейшие шаги. Надо ли его переводить в госпиталь, какие минералы дать и так далее... У него отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться. Необходимости в госпитализации в эти минуты нет. Но посмотрим, как будет дальше", - сообщил Кипшидзе журналистам.Врач добавил, что морально Саакашвили тверд и силен, прекращать голодовку не собирается.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211015/saakashvili-1754719800.html

грузия

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