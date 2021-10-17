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https://ria.ru/20211017/saakashvili-1754940046.html
Саакашвили трудно передвигаться, заявил его личный врач
Саакашвили трудно передвигаться, заявил его личный врач - РИА Новости, 17.10.2021
Саакашвили трудно передвигаться, заявил его личный врач
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает в тюрьме 17-й день, физически ослаб, но необходимости в срочной госпитализации пока нет, заявил его... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T18:04
2021-10-17T18:04
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает в тюрьме 17-й день, физически ослаб, но необходимости в срочной госпитализации пока нет, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе."Я советую назначить консилиум раньше вторника, чтобы врачи обсудили дальнейшие шаги. Надо ли его переводить в госпиталь, какие минералы дать и так далее... У него отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться. Необходимости в госпитализации в эти минуты нет. Но посмотрим, как будет дальше", - сообщил Кипшидзе журналистам.Врач добавил, что морально Саакашвили тверд и силен, прекращать голодовку не собирается.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
18:04 17.10.2021
 
Саакашвили трудно передвигаться, заявил его личный врач

Врач Кипшидзе: Саакашвили трудно передвигаться, но госпитализация пока не нужна

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
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ТБИЛИСИ, 17 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает в тюрьме 17-й день, физически ослаб, но необходимости в срочной госпитализации пока нет, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.
"Я советую назначить консилиум раньше вторника, чтобы врачи обсудили дальнейшие шаги. Надо ли его переводить в госпиталь, какие минералы дать и так далее... У него отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться. Необходимости в госпитализации в эти минуты нет. Но посмотрим, как будет дальше", - сообщил Кипшидзе журналистам.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 12:49
В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
Врач добавил, что морально Саакашвили тверд и силен, прекращать голодовку не собирается.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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