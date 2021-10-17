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https://ria.ru/20211017/saakashvili-1754933593.html
Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили - РИА Новости, 17.10.2021
Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает, что президент страны Саломе Зурабишвили может помиловать политика после митинга в его... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T16:26
2021-10-17T16:26
в мире
украина
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
владимир зеленский
саломе зурабишвили
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает, что президент страны Саломе Зурабишвили может помиловать политика после митинга в его поддержку.Многотысячный митинг сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения прошел 14 октября на площади Свободы в центре Тбилиси."Есть процедуры, с этими процедурами его можно освободить. Например, президент может решить этот вопрос помилованием. Это абсолютно возможно. Она до сих пор (ранее - ред.) заявила, что не готова сделать этого, но это было до первого тура… Но сейчас другая обстановка, сейчас мы видели огромнейший митинг, такие митинги в грузинской истории можно только на пальцах вспоминать. И сейчас уже у президента будет обязательство, будет ответственность", - сказал адвокат в эфире телеканала "Украина 24".Он добавил, что Саакашвили чувствует себя "очень крепко", но его физическое состояние "не очень хорошее".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://radiosputnik.ria.ru/20211016/saakashvili-1754883095.html
https://ria.ru/20211014/saakashvili-1754575127.html
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в мире, украина, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, владимир зеленский, саломе зурабишвили, задержание саакашвили в грузии
16:26 17.10.2021
 
Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили

Адвокат Саакашвили: акция в поддержку политика может способствовать его помилованию

© РИА Новости / Нино Мелия / Перейти в фотобанкПрезидент Грузии Михаил Саакашвили. 2004 год
Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2004 год - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Нино Мелия
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КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает, что президент страны Саломе Зурабишвили может помиловать политика после митинга в его поддержку.
Многотысячный митинг сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения прошел 14 октября на площади Свободы в центре Тбилиси.
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"Есть процедуры, с этими процедурами его можно освободить. Например, президент может решить этот вопрос помилованием. Это абсолютно возможно. Она до сих пор (ранее - ред.) заявила, что не готова сделать этого, но это было до первого тура… Но сейчас другая обстановка, сейчас мы видели огромнейший митинг, такие митинги в грузинской истории можно только на пальцах вспоминать. И сейчас уже у президента будет обязательство, будет ответственность", - сказал адвокат в эфире телеканала "Украина 24".
Он добавил, что Саакашвили чувствует себя "очень крепко", но его физическое состояние "не очень хорошее".
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Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
 
В миреУкраинаГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийСаломе ЗурабишвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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