Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
Адвокат Саакашвили: акция в поддержку политика может способствовать его помилованию
КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает, что президент страны Саломе Зурабишвили может помиловать политика после митинга в его поддержку.
Многотысячный митинг сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения прошел 14 октября на площади Свободы в центре Тбилиси.
"Есть процедуры, с этими процедурами его можно освободить. Например, президент может решить этот вопрос помилованием. Это абсолютно возможно. Она до сих пор (ранее - ред.) заявила, что не готова сделать этого, но это было до первого тура… Но сейчас другая обстановка, сейчас мы видели огромнейший митинг, такие митинги в грузинской истории можно только на пальцах вспоминать. И сейчас уже у президента будет обязательство, будет ответственность", - сказал адвокат в эфире телеканала "Украина 24".
Он добавил, что Саакашвили чувствует себя "очень крепко", но его физическое состояние "не очень хорошее".
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.