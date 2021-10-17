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Береговая охрана осматривает судно, якобы причастное к разливу нефти в США
Береговая охрана осматривает судно, якобы причастное к разливу нефти в США - РИА Новости, 17.10.2021
Береговая охрана осматривает судно, якобы причастное к разливу нефти в США
Сотрудники Береговой охраны США в субботу поднялись на борт грузового судна DANIT, предположительно причастного к разливу нефти в Калифорнии в начале октября,... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T23:16
2021-10-17T23:16
в мире
нефть
судно
сша
калифорния
лос-анджелес
береговая охрана сша
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Сотрудники Береговой охраны США в субботу поднялись на борт грузового судна DANIT, предположительно причастного к разливу нефти в Калифорнии в начале октября, говорится в релизе службы.Согласно релизу, 25 января 2021 года контейнеровоз DANIT, стоявший на якоре недалеко от порта Лос-Анджелеса, сместился из-за непогоды и, вероятно, повредил якорем подводный трубопровод. Именно это место позже стало источником разлива нефти в округе Ориндж 2 октября."В субботу сотрудники службы береговой охраны и национального совета по транспортной безопасности, занимающиеся расследованием морских происшествий, поднялись на борт контейнеровоза MSC DANIT в порту Лонг-Бич", - говорится в релизе.Береговая охрана назвала оператора и владельца судна сторонами, заинтересованными в расследовании происшествия, что дает им право нанять адвоката, принимать участие в допросе и перекрестном допросе свидетелей, а также вызывать свидетелей, имеющих отношение к расследованию.О разливе нефти в океане у побережья Калифорнии стало известно 2 октября, о запахе бензина в океане сообщили местные жители. По данным береговой охраны, из нефтепровода, принадлежащего техасской компании Amplify Energy, в океан попало от 95 тысяч до 500 тысяч литров сырой нефти. Причины произошедшего до сих пор расследуются, наиболее вероятной версией эксперты считают повреждение трубопровода якорем корабля, что, вероятно, произошло за несколько месяцев до того, как началась утечка.
https://ria.ru/20211005/kaliforniya-1753112215.html
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в мире, нефть, судно, сша, калифорния, лос-анджелес, береговая охрана сша
23:16 17.10.2021
 
Береговая охрана осматривает судно, якобы причастное к разливу нефти в США

Береговая охрана США осматривает судно, якобы причастное к разливу нефти в Калифорнии

© REUTERS / Gene BlevinsОчистка побережья после нефтяного разлива в Хантингтон-Бич, Калифорния, США
Очистка побережья после нефтяного разлива в Хантингтон-Бич, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© REUTERS / Gene Blevins
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Сотрудники Береговой охраны США в субботу поднялись на борт грузового судна DANIT, предположительно причастного к разливу нефти в Калифорнии в начале октября, говорится в релизе службы.
Согласно релизу, 25 января 2021 года контейнеровоз DANIT, стоявший на якоре недалеко от порта Лос-Анджелеса, сместился из-за непогоды и, вероятно, повредил якорем подводный трубопровод. Именно это место позже стало источником разлива нефти в округе Ориндж 2 октября.
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"В субботу сотрудники службы береговой охраны и национального совета по транспортной безопасности, занимающиеся расследованием морских происшествий, поднялись на борт контейнеровоза MSC DANIT в порту Лонг-Бич", - говорится в релизе.
Береговая охрана назвала оператора и владельца судна сторонами, заинтересованными в расследовании происшествия, что дает им право нанять адвоката, принимать участие в допросе и перекрестном допросе свидетелей, а также вызывать свидетелей, имеющих отношение к расследованию.
О разливе нефти в океане у побережья Калифорнии стало известно 2 октября, о запахе бензина в океане сообщили местные жители. По данным береговой охраны, из нефтепровода, принадлежащего техасской компании Amplify Energy, в океан попало от 95 тысяч до 500 тысяч литров сырой нефти. Причины произошедшего до сих пор расследуются, наиболее вероятной версией эксперты считают повреждение трубопровода якорем корабля, что, вероятно, произошло за несколько месяцев до того, как началась утечка.
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В миреНефтьСудноСШАКалифорнияЛос-АнджелесБереговая охрана США
 
 
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