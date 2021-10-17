https://ria.ru/20211017/raketa-1754898418.html

СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой

СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой - РИА Новости, 17.10.2021

СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой

Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, это "застало врасплох" американскую разведку, пишет издание Financial Times со... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T04:00

2021-10-17T04:00

2021-10-17T12:50

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, это "застало врасплох" американскую разведку, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.По данным издания, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку США врасплох". По словам источников газеты, ракета не достигла заданной цели, однако испытание показало, что Китай добился "поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия" и гораздо дальше продвинулся в этом, чем полагали американцы.Собеседники издания отметили, что ракета теоретически может пролететь над южным полюсом, что создало бы большую проблему для американских военных, чьи системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.В Пентагоне выразили озабоченность действиями Китая, но не стали комментировать сообщение об испытании гиперзвуковой ракеты. "Мы ясно выразили нашу озабоченность по поводу военных возможностей, которые Китай продолжает развивать и которые только усиливают напряженность в регионе и за его пределами", — сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Посольство Китая в США не стало комментировать данные об испытаниях, однако в дипмиссии подчеркнули, что военная политика КНР всегда носила "оборонительный характер", отмечает Financial Times.

https://ria.ru/20211015/propaganda-1754623759.html

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в мире, сша, китай, министерство обороны сша, джон кирби