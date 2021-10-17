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Путин никого не пугает, когда говорит о будущем, заявил Песков
Путин никого не пугает, когда говорит о будущем, заявил Песков - РИА Новости, 17.10.2021
Путин никого не пугает, когда говорит о будущем, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин никого не пугает, когда делает заявления относительно будущего в различных сферах, он просто описывает перспективы, может быть, к... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T13:40
2021-10-17T15:44
политика
европа
владимир путин
дмитрий песков
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин никого не пугает, когда делает заявления относительно будущего в различных сферах, он просто описывает перспективы, может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что его слова сбываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, посчитают ли угрозой слова Путина про энергетические перспективы Европы в случае продолжения неразберихи в принятии решений."Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия".Путин на этой неделе принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", во время выступления и ответов на вопросы он не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он также пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться. Российский лидер также ранее указывал на "истерику и неразбериху" на топливных рынках в Европе.
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политика, европа, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:40 17.10.2021 (обновлено: 15:44 17.10.2021)
 
Путин никого не пугает, когда говорит о будущем, заявил Песков

Песков: Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями, которые сбывались

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин никого не пугает, когда делает заявления относительно будущего в различных сферах, он просто описывает перспективы, может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что его слова сбываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, посчитают ли угрозой слова Путина про энергетические перспективы Европы в случае продолжения неразберихи в принятии решений.
"Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
Путин на этой неделе принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", во время выступления и ответов на вопросы он не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он также пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться. Российский лидер также ранее указывал на "истерику и неразбериху" на топливных рынках в Европе.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 08:00
В Европе тепло только тем, кто слушал Путина
 
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