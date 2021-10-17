06:51 17.10.2021 (обновлено: 12:35 17.10.2021)
Пушков высмеял угрозы Киева "задавить" Россию
Сенатор Пушков: Украина сама нарушила территориальные воды России в Керченском проливе
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял в Telegram намерения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "задавить" Россию в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 года.
"Забавно. Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему", — написал Пушков.
Он также сравнил упомянутую Кулебой "железную логику юридических аргументов" со "стальными доводами" Киева против газового контракта Венгрии и "Газпрома", которые "никого не впечатлили ни в Будапеште, ни в Брюсселе". Антироссийская риторика Украины в ПАСЕ также оказалась безуспешна после угрозы выхода Москвы из Совета Европы, напомнил Пушков.
"Неземная "красота" украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они <...>", — заключил сенатор.
Ранее МИД России заявил, что требования Украины рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции инстанций такого уровня. В ведомстве подчеркнули, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".
Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили российскую границу, проникнув во временно закрытую акваторию территориального моря России, и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они совершали опасные маневры, не подчинялись законным требованиям властей России. Корабли с нарушившими государственную границу военными были задержаны. Украинских военнослужащих 7 сентября 2019 года передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Москва 18 ноября 2019 года передала украинской стороне задержанные корабли. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили" и якобы сняли оборудование и даже плафоны и розетки. ФСБ заверила, что Киев получил свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", обнародовав в подтверждение видеокадры с переданных кораблей.
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