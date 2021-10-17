https://ria.ru/20211017/pushkov-1754901501.html

Им придется замолчать: Россия жестко ответила на угрозы Киева

Пушков высмеял угрозы Киева "задавить" Россию - РИА Новости, 17.10.2021

Им придется замолчать: Россия жестко ответила на угрозы Киева

Сенатор Алексей Пушков высмеял в Telegram намерения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "задавить" Россию в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 года. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T06:51

2021-10-17T06:51

2021-10-17T12:35

в мире

украина

киев

алексей пушков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мид украины

керченский пролив

гаагский арбитраж

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял в Telegram намерения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "задавить" Россию в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 года.Международный арбитраж в Гааге проведет с 11 по 16 октября слушания по делу между Россией и Украиной, касающемуся инцидента в Керченском проливе.Он также сравнил упомянутую Кулебой "железную логику юридических аргументов" со "стальными доводами" Киева против газового контракта Венгрии и "Газпрома", которые "никого не впечатлили ни в Будапеште, ни в Брюсселе". Антироссийская риторика Украины в ПАСЕ также оказалась безуспешна после угрозы выхода Москвы из Совета Европы, напомнил Пушков.Ранее МИД России заявил, что требования Украины рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции инстанций такого уровня. В ведомстве подчеркнули, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили российскую границу, проникнув во временно закрытую акваторию территориального моря России, и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они совершали опасные маневры, не подчинялись законным требованиям властей России. Корабли с нарушившими государственную границу военными были задержаны. Украинских военнослужащих 7 сентября 2019 года передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Москва 18 ноября 2019 года передала украинской стороне задержанные корабли. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили" и якобы сняли оборудование и даже плафоны и розетки. ФСБ заверила, что Киев получил свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", обнародовав в подтверждение видеокадры с переданных кораблей.

https://ria.ru/20211017/mechta-1754898236.html

https://ria.ru/20210820/most-1746516455.html

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в мире, украина, киев, алексей пушков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид украины, керченский пролив, гаагский арбитраж, дмитрий кулеба, россия