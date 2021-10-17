Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211017/pushkov-1754901501.html
Им придется замолчать: Россия жестко ответила на угрозы Киева
Пушков высмеял угрозы Киева "задавить" Россию - РИА Новости, 17.10.2021
Им придется замолчать: Россия жестко ответила на угрозы Киева
Сенатор Алексей Пушков высмеял в Telegram намерения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "задавить" Россию в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 года. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T06:51
2021-10-17T12:35
в мире
украина
киев
алексей пушков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мид украины
керченский пролив
гаагский арбитраж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578236503_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_10878d9bae3a233977fc807c902e5872.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял в Telegram намерения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "задавить" Россию в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 года.Международный арбитраж в Гааге проведет с 11 по 16 октября слушания по делу между Россией и Украиной, касающемуся инцидента в Керченском проливе.Он также сравнил упомянутую Кулебой "железную логику юридических аргументов" со "стальными доводами" Киева против газового контракта Венгрии и "Газпрома", которые "никого не впечатлили ни в Будапеште, ни в Брюсселе". Антироссийская риторика Украины в ПАСЕ также оказалась безуспешна после угрозы выхода Москвы из Совета Европы, напомнил Пушков.Ранее МИД России заявил, что требования Украины рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции инстанций такого уровня. В ведомстве подчеркнули, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили российскую границу, проникнув во временно закрытую акваторию территориального моря России, и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они совершали опасные маневры, не подчинялись законным требованиям властей России. Корабли с нарушившими государственную границу военными были задержаны. Украинских военнослужащих 7 сентября 2019 года передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Москва 18 ноября 2019 года передала украинской стороне задержанные корабли. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили" и якобы сняли оборудование и даже плафоны и розетки. ФСБ заверила, что Киев получил свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", обнародовав в подтверждение видеокадры с переданных кораблей.
https://ria.ru/20211017/mechta-1754898236.html
https://ria.ru/20210820/most-1746516455.html
украина
киев
керченский пролив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578236503_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_455671c4f8a1fc78e984303d9980fc47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, алексей пушков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид украины, керченский пролив, гаагский арбитраж, дмитрий кулеба, россия
06:51 17.10.2021 (обновлено: 12:35 17.10.2021)
 
Пушков высмеял угрозы Киева "задавить" Россию

Сенатор Пушков: Украина сама нарушила территориальные воды России в Керченском проливе

© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял в Telegram намерения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "задавить" Россию в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 года.
Международный арбитраж в Гааге проведет с 11 по 16 октября слушания по делу между Россией и Украиной, касающемуся инцидента в Керченском проливе.
"Забавно. Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему", — написал Пушков.
Он также сравнил упомянутую Кулебой "железную логику юридических аргументов" со "стальными доводами" Киева против газового контракта Венгрии и "Газпрома", которые "никого не впечатлили ни в Будапеште, ни в Брюсселе". Антироссийская риторика Украины в ПАСЕ также оказалась безуспешна после угрозы выхода Москвы из Совета Европы, напомнил Пушков.

"Неземная "красота" украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они <...>", — заключил сенатор.

Ранее МИД России заявил, что требования Украины рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции инстанций такого уровня. В ведомстве подчеркнули, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".
Газопровод - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
03:47
В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили российскую границу, проникнув во временно закрытую акваторию территориального моря России, и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они совершали опасные маневры, не подчинялись законным требованиям властей России. Корабли с нарушившими государственную границу военными были задержаны. Украинских военнослужащих 7 сентября 2019 года передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Москва 18 ноября 2019 года передала украинской стороне задержанные корабли. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили" и якобы сняли оборудование и даже плафоны и розетки. ФСБ заверила, что Киев получил свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", обнародовав в подтверждение видеокадры с переданных кораблей.
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 12:01
Кулеба назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
 
В миреУкраинаКиевАлексей ПушковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МИД УкраиныКерченский проливГаагский арбитражДмитрий КулебаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49В ЛНР прокомментировали отсутствие реакции ОБСЕ на задержание офицера СЦКК
12:44Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле, сообщил источник
12:23Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол
12:19В Крыму ответили на намерение Киева "задавить" Россию
12:19СМИ уточнили данные о похищенных на Гаити миссионерах
12:13Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска
12:11В Магаданской области объявили штормовое предупреждение
12:05Источник опроверг сообщения о проблемах с прилетом патриарха Кирилла в Орел
12:03"Северный поток — 2" готов к запуску, сообщил посол России в Лондоне
11:45Российские школьники победили на Международной олимпиаде по математике
11:45В Москве за сутки госпитализировали 1357 человек с COVID-19
11:41Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:40Тува ужесточит ограничения по коронавирусу
11:39СМИ выяснили новые подробности гибели российских туристов в Албании
11:35В России за сутки умерли 997 пациентов с COVID-19
11:33В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19
11:33Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом
11:32В России за сутки 18 717 человек выздоровели от COVID-19
11:24Собянин поздравил работников дорожного хозяйства
11:11Власти США прокомментировали сообщения о похищении американцев на Гаити
Лента новостейМолния