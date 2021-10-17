https://ria.ru/20211017/prazdnik-1754913707.html
Собянин поздравил работников дорожного хозяйства
Собянин поздравил работников дорожного хозяйства - РИА Новости, 17.10.2021
Собянин поздравил работников дорожного хозяйства
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T11:24
2021-10-17T11:24
2021-10-17T11:24
общество
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Поздравляю с праздником работников дорожного хозяйства! В любую погоду вы заботитесь о чистоте города. Благодаря вам преображаются улицы, общественные пространства, дороги. Спасибо, друзья, за добросовестную работу! Желаю вам здоровья", - говорится в сообщении.
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общество, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Собянин поздравил работников дорожного хозяйства
Мэр Москвы Собянин поздравил работников дорожного хозяйства