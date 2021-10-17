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Собянин поздравил работников дорожного хозяйства
Собянин поздравил работников дорожного хозяйства - РИА Новости, 17.10.2021
Собянин поздравил работников дорожного хозяйства
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T11:24
2021-10-17T11:24
общество
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Поздравляю с праздником работников дорожного хозяйства! В любую погоду вы заботитесь о чистоте города. Благодаря вам преображаются улицы, общественные пространства, дороги. Спасибо, друзья, за добросовестную работу! Желаю вам здоровья", - говорится в сообщении.
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общество, сергей собянин, городское хозяйство москвы
11:24 17.10.2021
 
Собянин поздравил работников дорожного хозяйства

Мэр Москвы Собянин поздравил работников дорожного хозяйства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Поздравляю с праздником работников дорожного хозяйства! В любую погоду вы заботитесь о чистоте города. Благодаря вам преображаются улицы, общественные пространства, дороги. Спасибо, друзья, за добросовестную работу! Желаю вам здоровья", - говорится в сообщении.
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День работников дорожного хозяйства в России
 
ОбществоСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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