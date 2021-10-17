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СК завел дело после гибели трех детей при пожаре в доме

СК завел дело после гибели трех детей при пожаре в доме - РИА Новости, 17.10.2021

СК завел дело после гибели трех детей при пожаре в доме

Трое детей в возрасте 1,5 года, четырех и шести лет погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T21:11

2021-10-17T21:11

2021-10-17T21:11

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Трое детей в возрасте 1,5 года, четырех и шести лет погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, 17 октября около 17.30 произошло возгорание частного жилого дома по улице Сенная рабочего поселка Вознесенское Нижегородской области. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из дома женщину 1984 года рождения. После ликвидации пожара были обнаружены тела погибших детей. Возраст погибших (предварительно) 1,5 года, четыре года и шесть лет. Женщина госпитализирована в больницу."По факту гибели на пожаре трех малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении регионального СУСК.В настоящее время следователи совместно со следователями-криминалистами регионального следственного управления работают на месте происшествия, производя его детальный осмотр. Изымаются необходимые предметы, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.Кроме того, прокуратура Нижегородской области организовала проверку, на место происшествия выехал прокурор Вознесенского района для координации действий правоохранительных органов и спецслужб.

https://ria.ru/20210424/zaderzhanie-1729750876.html

нижегородская область

россия

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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия