https://ria.ru/20211017/posol-1754950680.html
Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска
Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска - РИА Новости, 17.10.2021
Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска
Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска, передает Франс Пресс со ссылкой на дипломата. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T21:39
2021-10-17T21:39
2021-10-17T22:20
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франция
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска, передает Франс Пресс со ссылкой на дипломата."Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска", — говорится в сообщении агентства.По словам неназванной представительницы диппредставительства, он уже попрощался с ее сотрудниками. "Белорусский МИД потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября", — отметила она, добавив, что дипломат уже покинул страну.Другие подробности не приводятся.
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РИА Новости
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в мире, минск, франция
21:39 17.10.2021 (обновлено: 22:20 17.10.2021)
Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска
Посол Франции в Белоруссии Николя де Буйан де Лакост покинул страну по требованию Минска
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию
по требованию Минска
, передает Франс Пресс
со ссылкой на дипломата.
"Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска", — говорится в сообщении агентства.
По словам неназванной представительницы диппредставительства, он уже попрощался с ее сотрудниками.
"Белорусский МИД потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября", — отметила она, добавив, что дипломат уже покинул страну.
Другие подробности не приводятся.