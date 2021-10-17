https://ria.ru/20211017/posol-1754950680.html

Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска

Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска - РИА Новости, 17.10.2021

Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска

Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска, передает Франс Пресс со ссылкой на дипломата. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T21:39

2021-10-17T21:39

2021-10-17T22:20

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минск

франция

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска, передает Франс Пресс со ссылкой на дипломата."Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска", — говорится в сообщении агентства.По словам неназванной представительницы диппредставительства, он уже попрощался с ее сотрудниками. "Белорусский МИД потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября", — отметила она, добавив, что дипломат уже покинул страну.Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20211014/zakon-1754476208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, минск, франция