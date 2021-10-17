https://ria.ru/20211017/pogoda-1754923176.html

Москвичей предупредили о погодной лихорадке

Москвичей предупредили о погодной лихорадке - РИА Новости, 17.10.2021

Москвичей предупредили о погодной лихорадке

"Погодная лихорадка" ожидается в Москве на следующей неделе, в начале недели днем ожидается до плюс 6, ночью заморозки, а с четверга начнет резко теплеть, и к... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T13:42

2021-10-17T13:42

2021-10-17T13:58

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Погодная лихорадка" ожидается в Москве на следующей неделе, в начале недели днем ожидается до плюс 6, ночью заморозки, а с четверга начнет резко теплеть, и к выходным будет до плюс 14, все это будет сопровождаться перепадами атмосферного давления, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад - в метеорологическое прошлое финала сентября", - сообщил Тишковец.Он пояснил, что уже в понедельник в Москве дневная температура понизится до плюс 4-9, что немного свежее нормы, а дальше, по словам Тишковца, столбики термометров опустятся на самое дно холода.Он отметил, что во вторник ночные показания опустятся до минус 1 - плюс 4, после полудня - уже не выше плюс 1-6. При этом с неба кое-где вместе с небольшим дождем начнется первый символический снег.В ночь на среду на дорогах и тротуарах местами появится и первая в сезоне слабая гололедица, поскольку ударят легкие заморозки до нуля - минус 5. "Правда, днем, благодаря гребню антициклона, распогодится, но выглянувшее солнце не сумеет прогреть воздух выше нуля - плюс 5, а это стартовые показатели ноября. Среда будет самыми холодными сутками на неделе. А дальше начнется температурный разворот", - сообщил Тишковец.По его словам, в четверг теплый фронт очередного циклона принесет с собой полчища дождевых туч, ночью с мокрым снегом усиление ветра до 12-17 метров в секунду, что не помешает температуре повысится до плюс 7-12."Такие контрасты будут сопровождаться барической пилой – атмосферное давление после роста до 752 миллиметров ртутного столба за сутки рухнет на 16 единиц, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - сообщил Тишковец.Он добавил, что в конце недели потепление усилится, ночью до плюс 5-10, днем до плюс 9-14, не обойдется без дождей."Но и этот взрывной всплеск тепла будет недолгим. С воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведет формат погоды в предзимье", - заключил синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20211017/sneg-1754909093.html

https://ria.ru/20211015/osennee-1754638051.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/osen-1754516919.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, евгений тишковец