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Москвичей предупредили о погодной лихорадке
Москвичей предупредили о погодной лихорадке - РИА Новости, 17.10.2021
Москвичей предупредили о погодной лихорадке
"Погодная лихорадка" ожидается в Москве на следующей неделе, в начале недели днем ожидается до плюс 6, ночью заморозки, а с четверга начнет резко теплеть, и к... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T13:42
2021-10-17T13:58
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Погодная лихорадка" ожидается в Москве на следующей неделе, в начале недели днем ожидается до плюс 6, ночью заморозки, а с четверга начнет резко теплеть, и к выходным будет до плюс 14, все это будет сопровождаться перепадами атмосферного давления, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад - в метеорологическое прошлое финала сентября", - сообщил Тишковец.Он пояснил, что уже в понедельник в Москве дневная температура понизится до плюс 4-9, что немного свежее нормы, а дальше, по словам Тишковца, столбики термометров опустятся на самое дно холода.Он отметил, что во вторник ночные показания опустятся до минус 1 - плюс 4, после полудня - уже не выше плюс 1-6. При этом с неба кое-где вместе с небольшим дождем начнется первый символический снег.В ночь на среду на дорогах и тротуарах местами появится и первая в сезоне слабая гололедица, поскольку ударят легкие заморозки до нуля - минус 5. "Правда, днем, благодаря гребню антициклона, распогодится, но выглянувшее солнце не сумеет прогреть воздух выше нуля - плюс 5, а это стартовые показатели ноября. Среда будет самыми холодными сутками на неделе. А дальше начнется температурный разворот", - сообщил Тишковец.По его словам, в четверг теплый фронт очередного циклона принесет с собой полчища дождевых туч, ночью с мокрым снегом усиление ветра до 12-17 метров в секунду, что не помешает температуре повысится до плюс 7-12."Такие контрасты будут сопровождаться барической пилой – атмосферное давление после роста до 752 миллиметров ртутного столба за сутки рухнет на 16 единиц, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - сообщил Тишковец.Он добавил, что в конце недели потепление усилится, ночью до плюс 5-10, днем до плюс 9-14, не обойдется без дождей."Но и этот взрывной всплеск тепла будет недолгим. С воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведет формат погоды в предзимье", - заключил синоптик.
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общество, москва, евгений тишковец
13:42 17.10.2021 (обновлено: 13:58 17.10.2021)
 
Москвичей предупредили о погодной лихорадке

Синоптик Тишковец: резкие перепады температур ожидаются в Москве на следующей неделе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина на Манежной площади
Женщина на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Погодная лихорадка" ожидается в Москве на следующей неделе, в начале недели днем ожидается до плюс 6, ночью заморозки, а с четверга начнет резко теплеть, и к выходным будет до плюс 14, все это будет сопровождаться перепадами атмосферного давления, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад - в метеорологическое прошлое финала сентября", - сообщил Тишковец.
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Он пояснил, что уже в понедельник в Москве дневная температура понизится до плюс 4-9, что немного свежее нормы, а дальше, по словам Тишковца, столбики термометров опустятся на самое дно холода.
Он отметил, что во вторник ночные показания опустятся до минус 1 - плюс 4, после полудня - уже не выше плюс 1-6. При этом с неба кое-где вместе с небольшим дождем начнется первый символический снег.
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В ночь на среду на дорогах и тротуарах местами появится и первая в сезоне слабая гололедица, поскольку ударят легкие заморозки до нуля - минус 5. "Правда, днем, благодаря гребню антициклона, распогодится, но выглянувшее солнце не сумеет прогреть воздух выше нуля - плюс 5, а это стартовые показатели ноября. Среда будет самыми холодными сутками на неделе. А дальше начнется температурный разворот", - сообщил Тишковец.
По его словам, в четверг теплый фронт очередного циклона принесет с собой полчища дождевых туч, ночью с мокрым снегом усиление ветра до 12-17 метров в секунду, что не помешает температуре повысится до плюс 7-12.
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"Такие контрасты будут сопровождаться барической пилой – атмосферное давление после роста до 752 миллиметров ртутного столба за сутки рухнет на 16 единиц, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - сообщил Тишковец.
Он добавил, что в конце недели потепление усилится, ночью до плюс 5-10, днем до плюс 9-14, не обойдется без дождей.
"Но и этот взрывной всплеск тепла будет недолгим. С воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведет формат погоды в предзимье", - заключил синоптик.
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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