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Бастрыкину доложат о подростке, который лег в чашу Вечного огня
Бастрыкину доложат о подростке, который лег в чашу Вечного огня - РИА Новости, 17.10.2021
Бастрыкину доложат о подростке, который лег в чашу Вечного огня
Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке видео с подростком, лежащим в чаше Вечного огня в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T23:42
2021-10-17T23:42
2021-10-17T23:48
происшествия
новосибирская область
новосибирск
александр бастрыкин
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россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке видео с подростком, лежащим в чаше Вечного огня в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства.Ранее в паблике "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором один подросток лежит в чаше Вечного огня, второй сидит рядом и курит вейп. Третий ребенок (младший из них) бегает вокруг, собирает монеты и кидает их в чашу. Следователи организовали проверку."Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о случае неправомерных действий подростков на Монументе Славы", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:42 17.10.2021 (обновлено: 23:48 17.10.2021)
Бастрыкину доложат о подростке, который лег в чашу Вечного огня
Главе СК доложат о проверке видео с подростком, лежащим в чаше Вечного огня в Новосибирске