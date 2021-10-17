https://ria.ru/20211017/podrostok-1754957143.html

Бастрыкину доложат о подростке, который лег в чашу Вечного огня

Бастрыкину доложат о подростке, который лег в чашу Вечного огня - РИА Новости, 17.10.2021

Бастрыкину доложат о подростке, который лег в чашу Вечного огня

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке видео с подростком, лежащим в чаше Вечного огня в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T23:42

2021-10-17T23:42

2021-10-17T23:48

происшествия

новосибирская область

новосибирск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке видео с подростком, лежащим в чаше Вечного огня в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства.Ранее в паблике "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором один подросток лежит в чаше Вечного огня, второй сидит рядом и курит вейп. Третий ребенок (младший из них) бегает вокруг, собирает монеты и кидает их в чашу. Следователи организовали проверку."Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о случае неправомерных действий подростков на Монументе Славы", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20211011/volgograd-1754002100.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия