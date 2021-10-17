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В Кремле назвали условие для встречи в "нормандском формате"
В Кремле назвали условие для встречи в "нормандском формате" - РИА Новости, 17.10.2021
В Кремле назвали условие для встречи в "нормандском формате"
Для встречи в нормандском формате нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T13:38
2021-10-17T13:38
в мире
германия
дмитрий песков
ангела меркель
владимир зеленский
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт - РИА Новости. Для встречи в нормандском формате нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент. Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия".Лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон общались 11 октября по телефону сначала с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с президентом РФ Владимиром Путиным. В переговорах с Зеленским стороны подчеркнули необходимость полностью выполнять минские соглашения и решения саммита нормандского формата 2019 года и выразили готовность продолжать усилия по урегулированию в рамках нормандского формата.
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в мире, германия, дмитрий песков, ангела меркель, владимир зеленский, россия
13:38 17.10.2021
 
В Кремле назвали условие для встречи в "нормандском формате"

Песков: для встречи в нормандском формате нужно подготовить какой-то фундамент

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт - РИА Новости. Для встречи в нормандском формате нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент. Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
Лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон общались 11 октября по телефону сначала с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с президентом РФ Владимиром Путиным. В переговорах с Зеленским стороны подчеркнули необходимость полностью выполнять минские соглашения и решения саммита нормандского формата 2019 года и выразили готовность продолжать усилия по урегулированию в рамках нормандского формата.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 14:55
В МИД оценили перспективы саммита в "нормандском формате"
 
В миреГерманияДмитрий ПесковАнгела МеркельВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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