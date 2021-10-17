https://ria.ru/20211017/peskov-1754922417.html

В Кремле назвали условие для встречи в "нормандском формате"

В Кремле назвали условие для встречи в "нормандском формате" - РИА Новости, 17.10.2021

В Кремле назвали условие для встречи в "нормандском формате"

Для встречи в нормандском формате нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T13:38

2021-10-17T13:38

2021-10-17T13:38

в мире

германия

дмитрий песков

ангела меркель

владимир зеленский

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт - РИА Новости. Для встречи в нормандском формате нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент. Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия".Лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон общались 11 октября по телефону сначала с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с президентом РФ Владимиром Путиным. В переговорах с Зеленским стороны подчеркнули необходимость полностью выполнять минские соглашения и решения саммита нормандского формата 2019 года и выразили готовность продолжать усилия по урегулированию в рамках нормандского формата.

https://ria.ru/20211015/sammit-1754746473.html

германия

россия

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в мире, германия, дмитрий песков, ангела меркель, владимир зеленский, россия