https://ria.ru/20211017/peskov-1754922044.html

Песков заявил, что Путину сложно говорить с Зеленским

Песков заявил, что Путину сложно говорить с Зеленским - РИА Новости, 17.10.2021

Песков заявил, что Путину сложно говорить с Зеленским

Особых перспектив для встречи президентов России и Украины не просматривается из-за действий Киева и того, что с Владимиром Зеленским очень сложно говорить,... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T13:35

2021-10-17T13:35

2021-10-17T18:02

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт — РИА Новости. Особых перспектив для встречи президентов России и Украины не просматривается из-за действий Киева и того, что с Владимиром Зеленским очень сложно говорить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".Он подчеркнул, что участники конфликта описаны в Минских соглашениях, утвержденных Совбезом ООН."И соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно", — сказал Песков.Поэтому особых перспектив для встречи Путина с Зеленским нет, тем более что Киев не выполняет Минские соглашения, добавил пресс-секретарь."Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей. Поэтому пока перспективы плохие", — отметил он, отвечая на вопрос Зарубина.По его словам, для встречи в нормандском формате нужно сперва подготовить какой-то фундамент."Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается", — заключил Песков в разговоре с Зарубиным.В начале недели лидеры Франции и Германии провели два трехсторонних телефонных разговора: сначала с Зеленским, затем с Путиным. Они выразили озабоченность пробуксовкой разрешения внутриукраинского конфликта и подчеркнули важность Минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования. В результате Париж, Берлин, Москва и Киев договорились провести встречу на уровне глав МИД.

https://radiosputnik.ria.ru/20211016/yatsenyuk-1754885031.html

https://ria.ru/20211017/ukraina-1754860207.html

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в мире, киев, москва, дмитрий песков, ангела меркель, владимир зеленский, россия