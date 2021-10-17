https://ria.ru/20211017/perm-1754927320.html

Пермский рабочий погиб, утонув в зерне

Пермский рабочий погиб, утонув в зерне - РИА Новости, 17.10.2021

Пермский рабочий погиб, утонув в зерне

Рабочий в Перми погиб при разгрузке зерна для мукомольного завода, сообщили РИА Новости в службе спасения. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T14:52

2021-10-17T14:52

2021-10-17T16:38

происшествия

пермь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

ПЕРМЬ, 17 окт — РИА Новости. Рабочий в Перми погиб при разгрузке зерна для мукомольного завода, сообщили РИА Новости в службе спасения.Инцидент произошел на предприятии на улице Сергея Данщина в Перми — 32-летний работник провалился в зерно. Другие сотрудники завода какое-то время не могли его найти в трюме баржи, где находилось зерно."На место выезжали пермские спасатели. Обнаружили мужчину сами работники. Его извлекли из зерна, но спасти <...> не удалось", — рассказал собеседник.Он уточнил, что рабочий скончался до приезда скорой помощи.

https://ria.ru/20210830/5g-1747850115.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь