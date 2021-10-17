https://ria.ru/20211017/perm-1754927320.html
Пермский рабочий погиб, утонув в зерне
Пермский рабочий погиб, утонув в зерне - РИА Новости, 17.10.2021
Пермский рабочий погиб, утонув в зерне
Рабочий в Перми погиб при разгрузке зерна для мукомольного завода, сообщили РИА Новости в службе спасения. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T14:52
2021-10-17T14:52
2021-10-17T16:38
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 17 окт — РИА Новости. Рабочий в Перми погиб при разгрузке зерна для мукомольного завода, сообщили РИА Новости в службе спасения.Инцидент произошел на предприятии на улице Сергея Данщина в Перми — 32-летний работник провалился в зерно. Другие сотрудники завода какое-то время не могли его найти в трюме баржи, где находилось зерно."На место выезжали пермские спасатели. Обнаружили мужчину сами работники. Его извлекли из зерна, но спасти <...> не удалось", — рассказал собеседник.Он уточнил, что рабочий скончался до приезда скорой помощи.
https://ria.ru/20210830/5g-1747850115.html
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происшествия, пермь
14:52 17.10.2021 (обновлено: 16:38 17.10.2021)
Пермский рабочий погиб, утонув в зерне
Пермский рабочий мукомольного завода погиб при разгрузке зерна