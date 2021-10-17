https://ria.ru/20211017/pentagon-1754934294.html
В Пентагоне заявили об "открытых дверях НАТО" для Украины и Грузии
В Пентагоне заявили об "открытых дверях НАТО" для Украины и Грузии - РИА Новости, 18.10.2021
В Пентагоне заявили об "открытых дверях НАТО" для Украины и Грузии
Шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита на Украину и в Грузию на предстоящей неделе обсудит перспективы вступления в НАТО для этих двух стран. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-17T16:33
2021-10-17T16:33
2021-10-18T02:09
в мире
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нато
черное море
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита на Украину и в Грузию на предстоящей неделе обсудит перспективы вступления в НАТО для этих двух стран."Остин подчеркнет как в Грузии, так и на Украине, что дверь в НАТО открыта, и призовет эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе", — рассказали в американском военном ведомстве.Представитель Пентагона заявил, что эти страны "находятся на переднем крае российской агрессии".Помимо этого, Остин также посетит Румынию. С руководством трех стран он обсудит ситуацию в Черном море."Все три страны граничат с Черным морем, так что Остин будет говорить с их лидерами о безопасности <...> будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран", — отметили в министерстве обороны.Также глава Пентагона встретится с американскими солдатами, расквартированными в этих странах.Россия неоднократно отрицала обвинения США во вмешательстве в дела соседних государств.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе летом 2021 года поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может сказать, когда это произойдет, добавив, что "это не случится завтра".
https://ria.ru/20211016/ukraina-1754861036.html
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в мире, грузия, румыния, нато, черное море, министерство обороны сша, ллойд остин
16:33 17.10.2021 (обновлено: 02:09 18.10.2021)
В Пентагоне заявили об "открытых дверях НАТО" для Украины и Грузии
Глава Пентагона Остин призовет Украину и Грузию к реформам для вступления в НАТО