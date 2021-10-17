https://ria.ru/20211017/patriarkh-1754919560.html
Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле, сообщил источник
Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле, сообщил источник - РИА Новости, 17.10.2021
Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле, сообщил источник
Вертолет с патриархом Московским и всея Руси Кириллом совершил посадку в Орле, ранее рейс был задержан из-за погодных условий, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T12:44
2021-10-17T12:44
2021-10-17T12:44
орел
московская патриархия
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Вертолет с патриархом Московским и всея Руси Кириллом совершил посадку в Орле, ранее рейс был задержан из-за погодных условий, рассказал РИА Новости источник в РПЦ, комментируя информацию в СМИ о проблемах с прилетом патриарха."Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле", - сообщил источник в РПЦ.Планировалось, что патриарх Кирилл в воскресенье совершит Великое освящение и Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери, действующим при Академии Федеральной службы охраны в Орле.Ранее в Московской патриархии уточнили РИА Новости, что патриарх Кирилл вылетел в Орел позже из-за погодных условий, "над Орлом он не "кружил", просто вертолет не мог прилететь из-за погодных условий, а потом погода прояснилась - и вылетел".Некоторые СМИ сделали вывод о проблемах с приземлением воздушного судна патриарха Кирилла из слов управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), который сейчас ведет богослужение в храме Казанской иконы Божией Матери в Орле. По его словам, "святейший Патриарх имел намерение сам совершить эти священнодействия, но, к сожалению, как вы видите, погода, туман, препятствуют его воздушному судну прямо сейчас приземлиться здесь в Орле".Как ранее уточнили РИА Новости в пресс-службе патриарха Кирилла, храм Казанской иконы Божией Матери заложили в 2007 году, с 2011 по 2017 годы оно приостанавливалось из-за недостатка финансирования. В 2018 году при храмовом комплексе была возведена воскресная школа, проведено благоустройство территории, а к 2020 году все строительные работы были завершены, в 2021 году – закончена роспись. В 2019 году в дар храму была преподнесена икона Михаила Архангела, "который с древних времен считается покровителем воинства, защитников и борцов, служащих верой и правдой своей земле и государству".
https://ria.ru/20211008/sluzhba-1753721621.html
https://ria.ru/20211007/putin-1753465876.html
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орел, московская патриархия
Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле, сообщил источник
Источник: вертолет с патриархом Московским и всея Руси Кириллом совершил посадку в Орле
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Вертолет с патриархом Московским и всея Руси Кириллом совершил посадку в Орле, ранее рейс был задержан из-за погодных условий, рассказал РИА Новости источник в РПЦ, комментируя информацию в СМИ о проблемах с прилетом патриарха.
"Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле", - сообщил источник в РПЦ.
Планировалось, что патриарх Кирилл в воскресенье совершит Великое освящение и Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери, действующим при Академии Федеральной службы охраны в Орле.
Ранее в Московской патриархии уточнили РИА Новости, что патриарх Кирилл вылетел в Орел
позже из-за погодных условий, "над Орлом он не "кружил", просто вертолет не мог прилететь из-за погодных условий, а потом погода прояснилась - и вылетел".
Некоторые СМИ сделали вывод о проблемах с приземлением воздушного судна патриарха Кирилла из слов управляющего делами Московской патриархии
митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), который сейчас ведет богослужение в храме Казанской иконы Божией Матери в Орле. По его словам, "святейший Патриарх имел намерение сам совершить эти священнодействия, но, к сожалению, как вы видите, погода, туман, препятствуют его воздушному судну прямо сейчас приземлиться здесь в Орле".
Как ранее уточнили РИА Новости в пресс-службе патриарха Кирилла, храм Казанской иконы Божией Матери заложили в 2007 году, с 2011 по 2017 годы оно приостанавливалось из-за недостатка финансирования. В 2018 году при храмовом комплексе была возведена воскресная школа, проведено благоустройство территории, а к 2020 году все строительные работы были завершены, в 2021 году – закончена роспись. В 2019 году в дар храму была преподнесена икона Михаила Архангела, "который с древних времен считается покровителем воинства, защитников и борцов, служащих верой и правдой своей земле и государству".