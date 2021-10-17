https://ria.ru/20211017/patriarkh-1754917246.html

Источник опроверг сообщения о проблемах с прилетом патриарха Кирилла в Орел

Источник опроверг сообщения о проблемах с прилетом патриарха Кирилла в Орел - РИА Новости, 17.10.2021

Источник опроверг сообщения о проблемах с прилетом патриарха Кирилла в Орел

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылетел в Орел несколько позже из-за погоды, рассказал РИА Новости источник в РПЦ. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T12:05

2021-10-17T12:05

2021-10-17T12:53

орел

русская православная церковь

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылетел в Орел несколько позже из-за погоды, рассказал РИА Новости источник в РПЦ.Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что воздушное судно с патриархом не может приземлиться в орловском аэропорту."Над Орлом он не "кружил". Просто вертолет не мог прилететь из-за погодных условий. Потом погода прояснилась — и вылетел," — сказал на это источник в РПЦ.Патриарх Кирилл должен был совершить в Орле литургию в храме Казанской иконы Божией Матери при Академии Федеральной службы охраны. По словам управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), в городе сейчас сильный туман, который мешает приезду предстоятеля РПЦ."Поэтому он благословил, ожидая его, совершить все, что осталось, закончить чин великого освящения и совершить святую литургию. Во время того как мы будем совершать эти священнодействия и возносить молитвы, я прошу вас также о том, чтобы Господь дал возможность Святейшему патриарху прибыть к концу нашего торжества, чтобы запечатать его своей молитвой и благословить всех нас", — сказал митрополит Дионисий.Позже стало известно, что вертолет с предстоятелем уже приземлился в Орле.Храм Казанской иконы Божией Матери заложили в 2007 году, но с 2011 по 2017 год строительство приостанавливалось из-за недостатка финансирования. В 2018 году при храмовом комплексе возвели воскресную школу, провели благоустройство территории, к 2020-му закончили все строительные работы, а в этом году — и роспись. В 2019 году храму преподнесли в дар икону Михаила Архангела, который с древних времен считается покровителем воинства, защитников и борцов, служащих верой и правдой своей земле и государству.

https://ria.ru/20211007/religiya-1753451938.html

https://ria.ru/20211008/sluzhba-1753721621.html

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орел, русская православная церковь