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В Португалии открыли памятник Гагарину
В Португалии открыли памятник Гагарину - РИА Новости, 17.10.2021
В Португалии открыли памятник Гагарину
Бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина открыт в Португалии, монумент появился в городе Оэйраш (округ Лиссабон), сообщили РИА Новости в российском... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T21:38
2021-10-17T21:38
португалия
юрий гагарин (космонавт)
михаил камынин
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МАДРИД, 17 окт – РИА Новости. Бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина открыт в Португалии, монумент появился в городе Оэйраш (округ Лиссабон), сообщили РИА Новости в российском посольстве в Португалии.Церемония открытия первого в Португалии памятника Гагарину, приуроченная к 60-летию первого в истории полета человека в космос, состоялась в технопарке Taguspark."Открытие бюста Юрия Гагарина сегодня – это еще один шаг в развитии отношений между нашими народами и странами. Он напоминает нам о наших славных предках, которые распространяли знания", - сказал на церемонии посол России в Португалии Михаил Камынин.Он напомнил, что сейчас активно развивается космический туризм, а на МКС недавно начались съемки первого в истории художественного фильма. "Мы всегда будем помнить имена первых смельчаков, которые совершили первый полет в космос и первое кругосветное путешествие – Юрия Гагарина и Фернана Магеллана. Не помня прошлого, мы не сможем двигаться к будущему. И открытие памятника Юрию Гагарину здесь, на земле великих мореплавателей, - это шаг в правильном направлении, к дружбе и сотрудничеству", - добавил он.Ранее, в начале октября, в связи с годовщиной первого полета человека в космос в Астрономической обсерватории Лиссабона была представлена почтовая карточка с портретом Юрия Гагарина, выпущенная почтой Португалии.
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португалия, юрий гагарин (космонавт), михаил камынин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
21:38 17.10.2021
 
В Португалии открыли памятник Гагарину

Памятник первому космонавту планеты открыли в Португалии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКосмонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости
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МАДРИД, 17 окт – РИА Новости. Бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина открыт в Португалии, монумент появился в городе Оэйраш (округ Лиссабон), сообщили РИА Новости в российском посольстве в Португалии.
Церемония открытия первого в Португалии памятника Гагарину, приуроченная к 60-летию первого в истории полета человека в космос, состоялась в технопарке Taguspark.
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"Открытие бюста Юрия Гагарина сегодня – это еще один шаг в развитии отношений между нашими народами и странами. Он напоминает нам о наших славных предках, которые распространяли знания", - сказал на церемонии посол России в Португалии Михаил Камынин.
Он напомнил, что сейчас активно развивается космический туризм, а на МКС недавно начались съемки первого в истории художественного фильма. "Мы всегда будем помнить имена первых смельчаков, которые совершили первый полет в космос и первое кругосветное путешествие – Юрия Гагарина и Фернана Магеллана. Не помня прошлого, мы не сможем двигаться к будущему. И открытие памятника Юрию Гагарину здесь, на земле великих мореплавателей, - это шаг в правильном направлении, к дружбе и сотрудничеству", - добавил он.
Ранее, в начале октября, в связи с годовщиной первого полета человека в космос в Астрономической обсерватории Лиссабона была представлена почтовая карточка с портретом Юрия Гагарина, выпущенная почтой Португалии.
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