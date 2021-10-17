Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211017/pamyatnik-1754922837.html
"Вторая Аленка". Как выглядит испугавший людей памятник молодоженам в Павлово
В Павлово установили испугавший местных жителей памятник молодоженам - РИА Новости, 17.10.2021
"Вторая Аленка". Как выглядит испугавший людей памятник молодоженам в Павлово
Появившийся в городе Павлово (Нижегородская область) памятник молодоженам вызвал возмущение у местных жителей. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T13:39
2021-10-17T16:08
общество
нововоронеж
павловский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754922663_539:463:2286:1445_1920x0_80_0_0_d9e9f610a7f814bf6d06674f7645cb06.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Появившийся в городе Павлово (Нижегородская область) памятник молодоженам вызвал возмущение у местных жителей.Фотографии скульптуры, которую поставили у городского загса, появились в одной из павловских групп в соцсети "ВКонтакте". В комментариях жители ужасаются, называют фигуры "уродцами" и сравнивают их с памятником воронежской Аленке. "В городе мастеров кузнечного дела это уродство — как плевок в лицо жителям", — написала одна из пользовательниц."К администрации эту парочку нужно переставить", — считает другая. Впрочем, есть и те, кто в шутку встал на защиту скульптурной композиции."Невеста прекрасна — бровями союзна, грудями холмиста, волосами кудриста, а жених причесан, галстук повязан и в меру опрятен", — говорится в комментарии.Глава регионального управления органов записи актов гражданского состояния Ольга Краснова заявила агентству, что памятник удивил и ее саму, и ее сотрудников. Она пояснила, что памятник поставили в августе, когда администрация района проводила благоустройство набережной."Мы не видели, с нами никто не согласовывал ни проект памятника, ни проект благоустройства. Работу администрация приняла", — сказала Краснова.По ее словам, "это не наша территория, не наш памятник и не наш проект".Комментарием администрации Павловского района РИА Новости пока не располагает.В конце прошлого года в Нововоронеже открыли памятник воронежской Аленке. Его внешний вид шокировал и жителей города, и всю страну. Многие называли скульптуру "уродством" и "чертовщиной" и требовали убрать ее. В результате через три дня памятник демонтировали, а впоследствии продали с аукциона.
https://ria.ru/20211015/rodina-mat-1754673876.html
https://ria.ru/20211009/puteshestviya-1752053852.html
нововоронеж
павловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754922663_26:0:2266:1680_1920x0_80_0_0_4f4e91982b4ad43a0908988a82aed699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, нововоронеж, павловский район
13:39 17.10.2021 (обновлено: 16:08 17.10.2021)
 
В Павлово установили испугавший местных жителей памятник молодоженам

Пугающий памятник молодоженам установили в нижегородском Павлово, не согласовав с ЗАГСом

CC BY-SA 3.0 / Алексей Белобородов / Павлово, Нижегородская область
Павлово, Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Алексей Белобородов /
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Появившийся в городе Павлово (Нижегородская область) памятник молодоженам вызвал возмущение у местных жителей.
Фотографии скульптуры, которую поставили у городского загса, появились в одной из павловских групп в соцсети "ВКонтакте". В комментариях жители ужасаются, называют фигуры "уродцами" и сравнивают их с памятником воронежской Аленке.
"В городе мастеров кузнечного дела это уродство — как плевок в лицо жителям", — написала одна из пользовательниц.
"К администрации эту парочку нужно переставить", — считает другая.
Впрочем, есть и те, кто в шутку встал на защиту скульптурной композиции.
"Невеста прекрасна — бровями союзна, грудями холмиста, волосами кудриста, а жених причесан, галстук повязан и в меру опрятен", — говорится в комментарии.
Глава регионального управления органов записи актов гражданского состояния Ольга Краснова заявила агентству, что памятник удивил и ее саму, и ее сотрудников. Она пояснила, что памятник поставили в августе, когда администрация района проводила благоустройство набережной.
54 года памятнику Родина-мать: монумент с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 08:54
54 года памятнику "Родина-мать": монумент с высоты птичьего полетаМонумент "Родина-мать зовет!" был открыт 15 октября 1967 года в Волгограде после 8 лет строительства. На момент создания скульптура была самым высоким в мире изваянием.
"Мы не видели, с нами никто не согласовывал ни проект памятника, ни проект благоустройства. Работу администрация приняла", — сказала Краснова.
По ее словам, "это не наша территория, не наш памятник и не наш проект".
Комментарием администрации Павловского района РИА Новости пока не располагает.
В конце прошлого года в Нововоронеже открыли памятник воронежской Аленке. Его внешний вид шокировал и жителей города, и всю страну. Многие называли скульптуру "уродством" и "чертовщиной" и требовали убрать ее. В результате через три дня памятник демонтировали, а впоследствии продали с аукциона.
Зеркальные матрешки в золотых кокошниках напротив гостиницы Украина в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 08:00Культура
Грибы, любовник и крокодил Гена. Как хорошо вы знаете необычные памятники?
 
ОбществоНововоронежПавловский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Украинцев возмутил пост Госдепа про Крым
04:15Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
04:00Эксперт объяснил, почему воду из-под крана в Москве можно не фильтровать
03:34Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
03:28В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
03:25Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
03:15Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
03:00Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
03:00Эксперт назвал районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье
02:35Врач назвала лучшие продукты для очищения организма от токсинов и шлаков
02:34Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"
02:27Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
02:15Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
02:15Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
02:08В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
01:51Исмаилов ответил на "особенные" слова Нурмагомедова
01:45В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
01:42В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
01:26Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой
01:15Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку
Лента новостейМолния