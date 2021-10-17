https://ria.ru/20211017/pamyatnik-1754922837.html

"Вторая Аленка". Как выглядит испугавший людей памятник молодоженам в Павлово

В Павлово установили испугавший местных жителей памятник молодоженам - РИА Новости, 17.10.2021

"Вторая Аленка". Как выглядит испугавший людей памятник молодоженам в Павлово

Появившийся в городе Павлово (Нижегородская область) памятник молодоженам вызвал возмущение у местных жителей. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T13:39

2021-10-17T13:39

2021-10-17T16:08

общество

нововоронеж

павловский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Появившийся в городе Павлово (Нижегородская область) памятник молодоженам вызвал возмущение у местных жителей.Фотографии скульптуры, которую поставили у городского загса, появились в одной из павловских групп в соцсети "ВКонтакте". В комментариях жители ужасаются, называют фигуры "уродцами" и сравнивают их с памятником воронежской Аленке. "В городе мастеров кузнечного дела это уродство — как плевок в лицо жителям", — написала одна из пользовательниц."К администрации эту парочку нужно переставить", — считает другая. Впрочем, есть и те, кто в шутку встал на защиту скульптурной композиции."Невеста прекрасна — бровями союзна, грудями холмиста, волосами кудриста, а жених причесан, галстук повязан и в меру опрятен", — говорится в комментарии.Глава регионального управления органов записи актов гражданского состояния Ольга Краснова заявила агентству, что памятник удивил и ее саму, и ее сотрудников. Она пояснила, что памятник поставили в августе, когда администрация района проводила благоустройство набережной."Мы не видели, с нами никто не согласовывал ни проект памятника, ни проект благоустройства. Работу администрация приняла", — сказала Краснова.По ее словам, "это не наша территория, не наш памятник и не наш проект".Комментарием администрации Павловского района РИА Новости пока не располагает.В конце прошлого года в Нововоронеже открыли памятник воронежской Аленке. Его внешний вид шокировал и жителей города, и всю страну. Многие называли скульптуру "уродством" и "чертовщиной" и требовали убрать ее. В результате через три дня памятник демонтировали, а впоследствии продали с аукциона.

https://ria.ru/20211015/rodina-mat-1754673876.html

https://ria.ru/20211009/puteshestviya-1752053852.html

нововоронеж

павловский район

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общество, нововоронеж, павловский район