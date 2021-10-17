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https://ria.ru/20211017/otstavka-1754935555.html
Опрос показал, что в Австрии считают отставку Курца оправданной
Опрос показал, что в Австрии считают отставку Курца оправданной - РИА Новости, 17.10.2021
Опрос показал, что в Австрии считают отставку Курца оправданной
Большинство австрийцев (71%) считают оправданной отставку председателя Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца, в отношении которого ведется... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T16:59
2021-10-17T17:10
в мире
австрия
себастьян курц
отставка
александер шалленберг
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ВЕНА, 17 окт - РИА Новости. Большинство австрийцев (71%) считают оправданной отставку председателя Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца, в отношении которого ведется расследование о коррупции, с поста канцлера, следует из опроса исследовательского института OGM для издания Кurier.При этом 54% респондентов считают эту меру "полностью оправданной", а 17% - "скорее оправданной". Еще 22% процента не согласны с отставкой, из них 14% считают ее "менее оправданной", а 8% - "совершенно не оправданной".Менее половины респондентов (45%) считают, что Курц сможет вернуться на пост канцлера. Еще 49% считают, что он "точно" или "скорее всего" не будет канцлером вновь.При это мнения о новом канцлере разделились поровну: 40% одобряют приход на пост Александера Шалленберга, бывшего главы МИД, еще 40% считают его назначение "менее удачным" или "плохим" выбором.Опрос проводился 12-15 октября 2021 года, в нем приняли участие 1170 респондентов, метод проведения опроса не указывается. Погрешность составляет плюс-минус 2,9%.На прошлой неделе прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе средств массовой информации в период с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об АНП.Вскоре после заявления прокуратуры со стороны оппозиции стали звучать призывы об отставке канцлера, а партнёр АНП по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от народников предложить нового, достойного кандидата на эту роль. Объявляя о своей отставке с должности канцлера 9 октября, Курц предложил кандидатуру тогда еще главы МИД Шалленберга, который уже в этот понедельник приступил к обязанностям главы австрийского правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/kurts-1754052811.html
https://ria.ru/20211013/shallenberg-1754461591.html
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в мире, австрия, себастьян курц, отставка, александер шалленберг
16:59 17.10.2021 (обновлено: 17:10 17.10.2021)
 
Опрос показал, что в Австрии считают отставку Курца оправданной

Опрос показал, что австрийцы считают оправданной отставку Курца с поста канцлера

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 17 окт - РИА Новости. Большинство австрийцев (71%) считают оправданной отставку председателя Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца, в отношении которого ведется расследование о коррупции, с поста канцлера, следует из опроса исследовательского института OGM для издания Кurier.
При этом 54% респондентов считают эту меру "полностью оправданной", а 17% - "скорее оправданной". Еще 22% процента не согласны с отставкой, из них 14% считают ее "менее оправданной", а 8% - "совершенно не оправданной".
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:29В мире
Новый канцлер Австрии оценил выдвинутые против Курца обвинения
Менее половины респондентов (45%) считают, что Курц сможет вернуться на пост канцлера. Еще 49% считают, что он "точно" или "скорее всего" не будет канцлером вновь.
При это мнения о новом канцлере разделились поровну: 40% одобряют приход на пост Александера Шалленберга, бывшего главы МИД, еще 40% считают его назначение "менее удачным" или "плохим" выбором.
Опрос проводился 12-15 октября 2021 года, в нем приняли участие 1170 респондентов, метод проведения опроса не указывается. Погрешность составляет плюс-минус 2,9%.
Назначенный канцлер Австрии Александер Шалленберг и вице-канцлер Вернер Когле на церемонии приведения к присяге во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 20:59
Шалленберг заявил, что никогда не стремился стать канцлером Австрии
На прошлой неделе прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе средств массовой информации в период с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об АНП.
Вскоре после заявления прокуратуры со стороны оппозиции стали звучать призывы об отставке канцлера, а партнёр АНП по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от народников предложить нового, достойного кандидата на эту роль. Объявляя о своей отставке с должности канцлера 9 октября, Курц предложил кандидатуру тогда еще главы МИД Шалленберга, который уже в этот понедельник приступил к обязанностям главы австрийского правительства.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 08:00
В Европе тепло только тем, кто слушал Путина
 
В миреАвстрияСебастьян КурцОтставкаАлександер Шалленберг
 
 
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