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Туризм
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Россияне рассказали, сколько тратят на отпуск
Россияне рассказали, сколько тратят на отпуск - РИА Новости, 17.10.2021
Россияне рассказали, сколько тратят на отпуск
Россияне в текущем году стали больше тратить на отпуск: лишь около трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, тогда как годом ранее в бюджет до 25 тысяч... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T07:14
2021-10-17T07:14
туризм
общество
росгосстрах банк
новости - туризм
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россияне в текущем году стали больше тратить на отпуск: лишь около трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, тогда как годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины отдыхающих, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Каждый десятый россиянин уложился в 75-100 тысяч рублей, еще 9% участников опроса - в 25-50 тысяч рублей и 7% - в 50-75 тысяч рублей. Примерно 5% граждан потратили на отдых в текущем году 100-150 тысяч рублей.При этом запланированные расходы на отпуск в этом году сократили 42% опрошенных: более четверти (28%) респондентов сильно урезали отпускной бюджет, еще 14% - незначительно. У 17% россиян траты на отдых остались на запланированном уровне, а у 41% граждан - увеличились.Почти половина россиян (48%) провела в этом году отпуск так, как хотела. Однако другой половине пришлось изменить планы: 22% респондентов не взяли отпуск совсем, 20% провели его дома или на даче вместо планируемых ранее поездок и 10% вместо заграницы путешествовали по России. Треть россиян (33%) путешествовала в этом году в компании родственников, а каждый четвертый провел отпуск в одиночестве, еще 19% - "со второй половиной", примерно 12% - с детьми. Около 11% опрошенных выбрали отдых с друзьями."Росгосстрах банк" проводил исследование в сентябре 2021 года, в нем приняли участие 2 600 респондентов старше 18 лет из российских городов с населением более 500 тысяч человек.
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общество, росгосстрах банк, новости - туризм, россия
07:14 17.10.2021
 
Россияне рассказали, сколько тратят на отпуск

Исследование "Росгосстрах банка" показало, что россияне стали больше тратить на отпуск

© Depositphotos / aluha123Вид из самолета на Красное море
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Depositphotos / aluha123
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россияне в текущем году стали больше тратить на отпуск: лишь около трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, тогда как годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины отдыхающих, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Бюджеты отдыхающих в этом году крайне разнились: более трети (35%) респондентов потратили на отпуск менее 25 тысяч рублей, почти столько же (33%) опрошенных израсходовали в 6 раз больше - свыше 150 тысяч рублей. Примечательно, что годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины (53%) отпускников", - выяснили аналитики.
Каждый десятый россиянин уложился в 75-100 тысяч рублей, еще 9% участников опроса - в 25-50 тысяч рублей и 7% - в 50-75 тысяч рублей. Примерно 5% граждан потратили на отдых в текущем году 100-150 тысяч рублей.
При этом запланированные расходы на отпуск в этом году сократили 42% опрошенных: более четверти (28%) респондентов сильно урезали отпускной бюджет, еще 14% - незначительно. У 17% россиян траты на отдых остались на запланированном уровне, а у 41% граждан - увеличились.
Почти половина россиян (48%) провела в этом году отпуск так, как хотела. Однако другой половине пришлось изменить планы: 22% респондентов не взяли отпуск совсем, 20% провели его дома или на даче вместо планируемых ранее поездок и 10% вместо заграницы путешествовали по России. Треть россиян (33%) путешествовала в этом году в компании родственников, а каждый четвертый провел отпуск в одиночестве, еще 19% - "со второй половиной", примерно 12% - с детьми. Около 11% опрошенных выбрали отдых с друзьями.
"Росгосстрах банк" проводил исследование в сентябре 2021 года, в нем приняли участие 2 600 респондентов старше 18 лет из российских городов с населением более 500 тысяч человек.
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