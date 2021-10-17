https://ria.ru/20211017/otpusk-1754902296.html

Россияне рассказали, сколько тратят на отпуск

Россияне рассказали, сколько тратят на отпуск - РИА Новости, 17.10.2021

Россияне рассказали, сколько тратят на отпуск

Россияне в текущем году стали больше тратить на отпуск: лишь около трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, тогда как годом ранее в бюджет до 25 тысяч... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T07:14

2021-10-17T07:14

2021-10-17T07:14

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россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россияне в текущем году стали больше тратить на отпуск: лишь около трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, тогда как годом ранее в бюджет до 25 тысяч рублей уложились более половины отдыхающих, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Каждый десятый россиянин уложился в 75-100 тысяч рублей, еще 9% участников опроса - в 25-50 тысяч рублей и 7% - в 50-75 тысяч рублей. Примерно 5% граждан потратили на отдых в текущем году 100-150 тысяч рублей.При этом запланированные расходы на отпуск в этом году сократили 42% опрошенных: более четверти (28%) респондентов сильно урезали отпускной бюджет, еще 14% - незначительно. У 17% россиян траты на отдых остались на запланированном уровне, а у 41% граждан - увеличились.Почти половина россиян (48%) провела в этом году отпуск так, как хотела. Однако другой половине пришлось изменить планы: 22% респондентов не взяли отпуск совсем, 20% провели его дома или на даче вместо планируемых ранее поездок и 10% вместо заграницы путешествовали по России. Треть россиян (33%) путешествовала в этом году в компании родственников, а каждый четвертый провел отпуск в одиночестве, еще 19% - "со второй половиной", примерно 12% - с детьми. Около 11% опрошенных выбрали отдых с друзьями."Росгосстрах банк" проводил исследование в сентябре 2021 года, в нем приняли участие 2 600 респондентов старше 18 лет из российских городов с населением более 500 тысяч человек.

https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html

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общество, росгосстрах банк, новости - туризм, россия